Barcelona y Real Madrid en un clásico con Araujo buscando el título de LaLiga y sin Valverde: hora y dónde verlo

Barcelona recibe el gran partido del fútbol español: enfrenta a Real Madrid en el Camp Nou, a la hora 16:00 y se podrá ver a través de DSports y DGO. El equipo de Ronald Araujo tiene una diferencia de 11 puntos sobre su escolta, el Merengue, cuando restan cuatro fechas para el final.

A los dirigidos por Hansi Flick les alcanzará con un empate para proclamarse bicampeones de LaLiga, algo que no consiguen desde hace siete años cuando ganó las ediciones 2017-2018 y 2018-2019 con Luis Suárez y Lionel Messi como grandes figuras.

El culé tiene una baja importante como la de Lamine Yamal, quien se lesionó el 22 de abril en la victoria 1-0 ante Celta con un gol suyo de penal, y quedó descartado para el final de la temporada y está con la mira puesta en poder llegar al Mundial 2026.

Una semana explosiva en el Real Madrid

Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni en Real Madrid. Foto: AFP

Real Madrid vivió una semana muy compleja tras los altercados entre Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni. El primero ocurrió el miércoles y el jueves la situación escaló a tal punto que el uruguayo debió ser atendido en un hospital.

Por todo eso Real Madrid emitió un comunicado donde informó que el Pajarito sufrió un “traumatismo craneoencefálico”, por lo que se pierde el decisivo clásico de esta tarde.

El uruguayo se expresó en redes sociales a través de un comunicado. "Es más fácil creer que nos cagamos a piñas, pero eso no sucedió", sostuvo el Pajarito y añadió: "Lo siento de corazón porque me duele la situación y el momento que estamos pasando".

Asimismo, el club Merengue les abrió un expediente disciplinario a los dos futbolistas en cuestión y el viernes resolvió aplicarles una dura multa “de quinientos mil euros”.

Con ese panorama, Real Madrid sale al Camp Nou para poder amargarle la fiesta al blaugrana y seguir en la pelea por el título de campeón.

En la presente edición de LaLiga el Merengue se impuso al Culé en el Santiago Bernabéu, el 26 de octubre, por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que Fermín López había anotado el empate transitorio para el elenco visitante.

Si el conjunto blanco se va de Cataluña sin los tres puntos sería la segunda temporada consecutiva que no consigue ganar un título.