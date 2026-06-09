AUDAF denunció dos actos de racismo hacia árbitras durante el fin de semana en partidos de juveniles

"La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) expresa su más profunda preocupación y absoluto rechazo ante los hechos ocurridos durante una jornada de fútbol femenino juvenil, en la que integrantes de equipos arbitrales fueron objeto de expresiones de carácter racista", inicia el comunicado que se hizo público desde la gremial en las últimas horas.

"Se registraron situaciones que comprometieron las garantías mínimas de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la actividad", agrega el mismo teniendo en cuenta que no fue solo uno, sino que fueron dos los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana con árbitras involucradas.

En la mañana del pasado sábado, en el partido entre Rentistas y Defensor Sporting en la categoría Sub 14 de fútbol masculino, la árbitra Micaela Vargas fue objeto de insultos racistas por una parcial del Bicho Colorado que gritó "negra de mierda". Fue identificada y retirada del complejo del equipo local donde se desarrollaba el juego por la décima fecha.

Mientras que el domingo los hechos se registraron en el Complejo de River Plate donde el Darsenero y Juventud de Las Piedras se enfrentaron por la categoría Sub 14 de fútbol femenino y en esta ocasión la agredida fue la árbitra Isis Silva, quien recibió insultos racistas de ambas parcialidades que fueron desde "negra de mierda" a "qué cobrás negra", aunque no se llegó a identificar a quienes los profirieron.

AUDAF, en su comunicado ahondó la preocupación al tratarse de hechos "en categorías formativas, ámbitos que deberían constituir espacios de aprendizaje, respeto, inclusión y desarrollo humano para niñas, niños y adolescentes". "Resulta inadmisible que precisamente en escenarios destinados a la educación en valores se reproduzcan conductas discriminatorias, violentas y contrarias a los principios más elementales de convivencia", agregó el documento.

"Los insultos racistas no pueden ser relativizados ni naturalizados bajo ninguna circunstancia. El fútbol uruguayo, en todas sus categorías, tienen la responsabilidad de transmitir valores de respeto e igualdad, y quienes participan de la actividad (dentro y fuera del campo de juego), deben asumir ese compromiso", añadió.

"AUDAF manifiesta su total solidaridad con las compañeras involucradas, destacando la profesionalidad con la que actuaron frente a situaciones de extrema sensibilidad. Asimismo, reconoce la importancia de haber adoptado las medidas necesarias para preservar la integridad de la terna arbitral y el normal desarrollo de la competencia", subrayó.

Por último, concluye: "El arbitraje uruguayo reafirma su compromiso con la construcción de un fútbol libre de violencia, discriminación y racismo, especialmente en las categorías juveniles, donde se forman no solo futbolistas, sino también personas. No hay lugar para el racismo en el fútbol, mucho menos en el fútbol formativo.