Atlético Mineiro vs. Juventud por Sudamericana: día, hora, cómo llegan y dónde ver el partido del pedrense

Una noche para demostrar de qué están hechos. Juventud de Las Piedras visita Belo Horizonte para enfrentar a Atlético Mineiro (19:00 por DSports y DGO) por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. El líder es la Academia Puerto Cabello que, en Venezuela, derrotó al Galo por 2-1.

Los Guerreros del Fortín salieron a presionar alto y le hicieron daño por las bandas al Galo que vive un momento algo irregular luego de la salida de Jorge Sampaoli y el arribo de su compatriota Eduardo Domínguez. En 10 partidos, el ex entrenador de Estudiantes de La Plata lleva cinco ganados y cinco perdidos al frente del equipo. De hecho, perdió los dos últimos que jugó porque viene de caer 1-0 ante Santos por el Brasileirao. E

sta noche, querrán cambiar la pisada y ponerle presión a los venezolanos que, a las 23:00 jugarán ante Cienciano en Perú. Juventud de Las Piedras, que también inició hace poco un nuevo proceso, viene de empatar 1-1 ante el equipo de Cusco, que rescató un punto sobre la hora.

“Me encontré con un plantel muy noble, dócil, con muchas ganas de entrenar y de mejorar, muy dispuestos al trabajo y a escuchar lo que teníamos para plantear en muy poco tiempo”, dijo tras el empate Sergio Blanco, que llegó para suceder al argentino Sebastián Méndez. Pero el Chapa, no la tendrá fácil con ocho bajas en el plantel.

En partido ante Cienciano, Ignacio Mujica se fracturó peroné, otra baja en el lateral derecho y pedrense también tiene a Martín Cáceres entre los lesionados. También están en sanidad Barrandeguy, Chagas, Larregui, Facundo Domínguez y Rodrigo Rodríguez. Tampoco estará a la orden Ramiro Peralta, que cumplirá esta noche su último partido de suspensión.

“Lo mío es partido a partido, ya se los dije a los jugadores, es el primer mensaje que les di. Voy a elegir los que están mejor. Así va a ser sucesivamente. El que tenga que estar de vuelta, va a estar”, adelantó el Chapa Blanco. El entrenador tendrá que decidir qué hacer en el lateral derecho ante las bajas de Barrandeguy, Mujica y Cáceres. En el último partido por el Torneo Apertura, victoria 1-0 ante Progreso, David Morosino dejó la zaga para pararse en esa posición mientras que Emannuel Más pasó a la posición de centrla y Renzo Rabino ganó un lugar en el equipo ocupando el del argentino como lateral izquierdo. Patricio Pernicone completó la línea de cuatro.

Atlético Mineiro vs. Juventud de Las Piedras: alineaciones probables

Día. Jueves 16 de abril

Hora. 19:00

Torneo. Copa Sudamericana, fecha 2

Transmite. DSports y DGO

Atlético Mineiro. Everson; A. Preciado, R. Tressoldi, Lyanco, R. Lodi; V. Hugo, T. Pérez, A. Franco; Hulk, T. Cuello; Reinier.

DT. Eduardo Domínguez.

Juventud de Las Piedras. S. Sosa; D. Morosini, P. Pernicone, E. Más, R. Rabino; L. Roldán, E. Cecchini, F. Pérez; G. Pereiro, F. Mimbacas, A. Cruz.

DT. Sergio Blanco.

Árbitro. Carlos Ortega

VAR. Nicolás Gallo y Mauricio Pérrez (Colombia).