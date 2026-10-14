Atlético Mineiro vs. City Torque por Sudamericana: día, hora, y dónde ver el partido histórico para el Ciudadano

Montevideo City Torque afrontará este miércoles el desafío más importantes de su historia. Visitará (19:00 por DSports, DGO, ESPN, Disney+ Paramout+, DAZN) a Atlético Mineiro en el Arena MRV de Belo Horizonte por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, con el objetivo de conseguir un resultado que le permita definir la serie en casa, una semana después, en el Estadio Centenario.

El equipo de Marcelo Méndez ya aseguró la mejor campaña internacional de su historia y ahora tiene la posibilidad de dar otro paso: convertirse en el primer club uruguayo en alcanzar la final de la Copa Sudamericana. Para lograrlo, deberá superar a un rival con experiencia en instancias decisivas y que también tiene una cuenta pendiente con el torneo, ya que perdió la última final.

Montevideo City Torque busca seguir haciendo historia

El Ciudadano se metió entre los cuatro mejores después de una remontada memorable ante Cienciano. Tras perder 2-0 en la altura de Cusco, ganó 3-0 en el Centenario con dos goles de Salomón Rodríguez y uno de Nahuel Da Silva. La actuación confirmó la capacidad de respuesta de un equipo que había superado a Tigre en octavos de final.

Rodríguez será una de las principales cartas ofensivas de Torque. El delantero suma siete goles en la presente edición de la Sudamericana y es el máximo artillero del torneo. A su vez, el equipo uruguayo tiene un antecedente alentador: permanece invicto ante rivales brasileños en competiciones Conmebol, con dos victorias y dos empates.

El desafío, de todas formas, será exigente. Torque deberá sostener su identidad ante un rival que suele hacerse fuerte en su estadio y encontrar la manera de competir sin quedar expuesto ante la calidad individual del conjunto brasileño.

Atlético Mineiro quiere volver a una final

El Galo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, también tuvo que superar una serie compleja para llegar a semifinales. Después de caer 2-0 ante Santos en la ida de cuartos, ganó 4-2 en Belo Horizonte y selló la clasificación en los penales. El arquero Gabriel Delfim fue decisivo al detener tres remates en la definición.

Atlético Mineiro fue subcampeón de la Sudamericana en 2025, cuando perdió la final ante Lanús por penales, y busca volver a la definición para intentar conquistar el título. Su fortaleza como local es un argumento de peso: ganó 15 de sus últimos 18 partidos en casa por competiciones Conmebol, con dos empates y una derrota.

La serie tendrá su primer capítulo en Belo Horizonte y se resolverá el miércoles 21 de octubre en Montevideo. Para Torque, la misión será resistir la presión del Galo y llevarse un resultado que mantenga abierta la posibilidad de alcanzar una final histórica.

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque: alineaciones probables

Día: Miércoles 13 de octubre

Hora: 19:00

TV: DSports, DGO, ESPN, Disney+ Paramout+, DAZN

Estadio: Arena MRV, Belo Horizonte.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael (o Alan Franco), Lyanco, Vitão, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Victor Hugo, Bernard; Tomás Cuello y Reinier.

Entrenador: Eduardo 'Barba' Domínguez.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Luka Andrade y Salomón Rodríguez.

Entrenador: Marcelo Méndez.

Árbitro: Carlos Betancur .

VAR: David Rodríguez (Colombia).