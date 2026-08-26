Así está el descenso en Liga AUF Uruguaya: Progreso podría condenarse en setiembre y la terrible racha de Danubio

En esta temporada el descenso está igual o más atrapante que la definición de la tabla Anual, el Clausura o la Liga AUF Uruguaya. Hay hasta siete equipos que no pueden desatender los promedios con uno que podría estar condenado el próximo mes (Progreso), uno que le hace frente a su segunda terrible racha en dos años (Danubio) y lo que parece perfilarse como un mano a mano entre Wanderers, de gran año, y Cerro, de gran reacción, y acostumbrado a este tipo de situaciones.

La permanencia en este 2026 tuvo una particularidad y es que los tres ascendidos están haciendo una muy buena campaña. Deportivo Maldonado es escolta en la Tabla Anual con 46 puntos y Central Español (1.440 de promedio) y Albion (1.360) se encuentran en la mitad con 36 y 34 unidades. Restan 12 fechas del Clausura, con 36 puntos en juego y solo un pésimo sprint final podría ponerlos en riesgo. Aún si pierden todos sus partidos hasta el final, tendrían mejor promedio que Progreso y quedarían muy cerca de Danubio, un histórico que quedó involucrado en esta lucha teniendo que hacerle frente a su segunda gran racha negativa en las últimas dos temporadas.

Con 36 puntos en juego, un poco menos de la mitad es la distancia que debería acortar el último en la zona roja para salvarse. Progreso tiene 55 unidades mientras que Wanderers y Cerro, en la línea entre la permanencia y el descenso, suman 70. Si la temporada terminara hoy, el Bohemio y el Villero, iguales en puntos y en coeficiente, tendrían que disputar un partido de desempate.

¿Podría sumarse otro equipo a la lucha? El que está más cerca, a 10 puntos, es Cerro Largo.

Montevideo Wanderers: 70 puntos en 62 partidos y promedio de 1.129. Está 5° en la Anual.

El Bohemio tiene un gran punto a favor. Mientras sus rivales están en los últimos puestos de la Anual, si Wanderers mantiene la categoría podría entrar en copas internacionales. Está quinto en la Anual. Su permanencia parece depender de un mano a mano con Cerro, al que enfrentará en la fecha 9 y ya derrotó en el Apertura.

Santiago Benítez festeja su gol para Wanderers ante Montevideo City Torque en el Intermedio. Foto: Estefanía Leal | El País

Cerro: 70 puntos en 62 partidos y promedio de 1.129. Está 15° en la Anual.

¿Qué puede tener a favor el Villero? Que sabe jugar este tipo de situaciones y que desde que llegó Alejandro Cappuccio no hay medias tintas y ganó cinco de los últimos 9 partidos, perdiendo los otros cuatro. Ese duelo clave con Wanderers será en el Tróccoli donde ganó tres de los cuatro que jugó con su nuevo entrenador.

Leonardo Pais y Alejo Macelli festejan la victoria de Cerro ante Danubio por el Clausura. Foto: CA Cerro

Danubio: 67 puntos en 62 partidos y promedio de 1.081. Está 14° en la Anual.

La Franja, que descendió por última vez en 2021, no está acostumbrada a estas andadas, pero dos rachas muy negativas lo dejaron en este lugar. En 2025 estuvo 19 partidos sin ganar y actualmente lleva 12 encuentros, con seis empates. Va a ser clave su duelos frente a Wanderers en la fecha 7 y ya cayó ante Cerro, también en Jardines.

Joaquín Trasante celebrando su gol para Danubio contra Albion. Foto: danubiofc en Instagram.

Progreso: 55 puntos en 62 partidos y promedio de 0.887. Está 16° en la Anual.

El Gaucho, que se salvó por poco en la pasada temporada, sabía que esta sería complicada, pero comenzó siendo el campeón de la Copa de la Liga AUF. Luego se pinchó, ya no depende de sí mismo y los partidos “de seis puntos” serán decisivos. Local frente a Danubio el domingo, con Cerro en la sexta y visita a Wanderers en la 12a. En los próximos tres fines de semana, enfrentará a dos rivales directos.

Nahuel "Magia" López celebrando su gol con Progreso frente a Wanderers en el Paladino. Foto: Leonardo Mainé.

El clausura con al menos una "final" por fecha

Para quien no es uno de los protagonistas, el descenso está más que entretenido y en cada fecha habrá, al menos, un partido clave en la lucha por la permanencia. Más allá de la cantidad de puntos que quedan en juego, hay fechas marcadas en rojo. Progreso-Danubio (4ª), Albion-Progreso (5ª), Progreso-Cerro (6ª), Danubio-Wanderers (7ª), Defensor Sporting-Danubio (8ª), Cerro-Wanderers (9ª), Cerro Largo-Albion (10ª), Cerro-Cerro Largo (11ª), Wanderers-Progreso (12ª), Cerro-Central Español (13ª), Cerro Largo-Progreso (14ª) y Albion-Danubio (15ª) son algunos de los enfrentamientos que pueden determinar los descensos en esta temporada.

Lo que queda del Torneo Clausura

Fecha 4

Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

Boston River vs. Cerro

Racing vs. Albion

Progreso vs. Danubio

Wanderers vs. Central Español

Cerro Largo vs. Liverpool

Peñarol vs. Nacional

Juventud vs. Deportivo Maldonado

Fecha 5

Deportivo Maldonado vs. Wanderers

Albion vs. Progreso

Danubio vs. Peñarol

Cerro vs. Racing

Nacional vs. Juventud

Central Español vs. Defensor Sporting

Montevideo City Torque vs. Cerro Largo

Liverpool vs. Boston River

Fecha 6

Wanderers vs. Nacional

Progreso vs. Cerro

Racing vs. Boston River

Peñarol vs. Albion

Cerro Largo vs. Central Español

Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado

Juventud vs. Danubio

Montevideo City Torque vs. Liverpool

Fecha 7

Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

Nacional vs. Defensor Sporting

Liverpool vs. Racing

Central Español vs. Montevideo City Torque

Danubio vs. Wanderers

Cerro vs. Peñarol

Albion vs. Juventud

Boston River vs. Progreso

Fecha 8

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

Central Español vs. Liverpool

Cerro Largo vs. Nacional

Wanderers vs. Albion

Juventud vs. Cerro

Peñarol vs. Boston River

Progreso vs. Racing

Defensor Sporting vs. Danubio

Fecha 9

Cerro vs. Wanderers

Nacional vs. Montevideo City Torque

Racing vs. Peñarol

Boston River vs. Juventud

Danubio vs. Cerro Largo

Deportivo Maldonado vs. Central Español

Liverpool vs. Progreso

Albion vs. Defensor Sporting

Fabricio Formiliano intenta ganar en una pelota área en el partido entre Wanderers y Cerro. Foto: @mwfc_oficial.

Fecha 10

Wanderers vs. Boston River

Central Español vs. Nacional

Juventud vs. Racing

Montevideo City Torque vs. Danubio

Peñarol vs. Progreso

Cerro Largo vs. Albion

Defensor Sporting vs. Cerro

Deportivo Maldonado vs. Liverpool

Fecha 11

Cerro vs. Cerro Largo

Albion vs. Montevideo City Torque

Boston River vs. Defensor Sporting

Nacional vs. Deportivo Maldonado

Danubio vs. Central Español

Progreso vs. Juventud

Racing vs. Wanderers

Liverpool vs. Peñarol

Fecha 12

Central Español vs. Albion

Wanderers vs. Progreso

Defensor Sporting vs. Racing

Montevideo City Torque vs. Cerro

Deportivo Maldonado vs. Danubio

Nacional vs. Liverpool

Cerro Largo vs. Boston River

Juventud vs. Peñarol

Fecha 13

Boston River vs. Montevideo City Torque

Liverpool vs. Juventud

Albion vs. Deportivo Maldonado

Danubio vs.Nacional

Cerro vs. Central Español

Racing vs. Cerro Largo

Wanderers vs. Peñarol

Progreso vs. Defensor Sporting

Fecha 14

Wanderers vs. Juventud

Deportivo Maldonado vs. Cerro

Danubio vs. Liverpool

Cerro Largo vs. Progreso

Central Español vs. Boston River

Montevideo City Torque vs. Racing

Nacional vs. Albion

Defensor Sporting vs. Peñarol

Fecha 15

Liverpool vs. Wanderers

Albion vs. Danubio

Racing vs. Central Español

Juventud vs. Defensor Sporting

Progreso vs. Montevideo City Torque

Cerro vs. Nacional

Boston River vs. Deportivo Maldonado

Peñarol vs. Cerro Largo