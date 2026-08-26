Así está el descenso en Liga AUF Uruguaya: Progreso podría condenarse en setiembre y la terrible racha de Danubio
Hay hasta siete equipos que no pueden desentenderse de los promedios mientras Cerro y Wanderes se perfilan en un mano a mano. Mirá cuáles son las fechas clave hasta el final del Clausura.
En esta temporada el descenso está igual o más atrapante que la definición de la tabla Anual, el Clausura o la Liga AUF Uruguaya. Hay hasta siete equipos que no pueden desatender los promedios con uno que podría estar condenado el próximo mes (Progreso), uno que le hace frente a su segunda terrible racha en dos años (Danubio) y lo que parece perfilarse como un mano a mano entre Wanderers, de gran año, y Cerro, de gran reacción, y acostumbrado a este tipo de situaciones.
La permanencia en este 2026 tuvo una particularidad y es que los tres ascendidos están haciendo una muy buena campaña. Deportivo Maldonado es escolta en la Tabla Anual con 46 puntos y Central Español (1.440 de promedio) y Albion (1.360) se encuentran en la mitad con 36 y 34 unidades. Restan 12 fechas del Clausura, con 36 puntos en juego y solo un pésimo sprint final podría ponerlos en riesgo. Aún si pierden todos sus partidos hasta el final, tendrían mejor promedio que Progreso y quedarían muy cerca de Danubio, un histórico que quedó involucrado en esta lucha teniendo que hacerle frente a su segunda gran racha negativa en las últimas dos temporadas.
Con 36 puntos en juego, un poco menos de la mitad es la distancia que debería acortar el último en la zona roja para salvarse. Progreso tiene 55 unidades mientras que Wanderers y Cerro, en la línea entre la permanencia y el descenso, suman 70. Si la temporada terminara hoy, el Bohemio y el Villero, iguales en puntos y en coeficiente, tendrían que disputar un partido de desempate.
¿Podría sumarse otro equipo a la lucha? El que está más cerca, a 10 puntos, es Cerro Largo.
Montevideo Wanderers: 70 puntos en 62 partidos y promedio de 1.129. Está 5° en la Anual.
El Bohemio tiene un gran punto a favor. Mientras sus rivales están en los últimos puestos de la Anual, si Wanderers mantiene la categoría podría entrar en copas internacionales. Está quinto en la Anual. Su permanencia parece depender de un mano a mano con Cerro, al que enfrentará en la fecha 9 y ya derrotó en el Apertura.
Cerro: 70 puntos en 62 partidos y promedio de 1.129. Está 15° en la Anual.
¿Qué puede tener a favor el Villero? Que sabe jugar este tipo de situaciones y que desde que llegó Alejandro Cappuccio no hay medias tintas y ganó cinco de los últimos 9 partidos, perdiendo los otros cuatro. Ese duelo clave con Wanderers será en el Tróccoli donde ganó tres de los cuatro que jugó con su nuevo entrenador.
Danubio: 67 puntos en 62 partidos y promedio de 1.081. Está 14° en la Anual.
La Franja, que descendió por última vez en 2021, no está acostumbrada a estas andadas, pero dos rachas muy negativas lo dejaron en este lugar. En 2025 estuvo 19 partidos sin ganar y actualmente lleva 12 encuentros, con seis empates. Va a ser clave su duelos frente a Wanderers en la fecha 7 y ya cayó ante Cerro, también en Jardines.
Progreso: 55 puntos en 62 partidos y promedio de 0.887. Está 16° en la Anual.
El Gaucho, que se salvó por poco en la pasada temporada, sabía que esta sería complicada, pero comenzó siendo el campeón de la Copa de la Liga AUF. Luego se pinchó, ya no depende de sí mismo y los partidos “de seis puntos” serán decisivos. Local frente a Danubio el domingo, con Cerro en la sexta y visita a Wanderers en la 12a. En los próximos tres fines de semana, enfrentará a dos rivales directos.
El clausura con al menos una "final" por fecha
Para quien no es uno de los protagonistas, el descenso está más que entretenido y en cada fecha habrá, al menos, un partido clave en la lucha por la permanencia. Más allá de la cantidad de puntos que quedan en juego, hay fechas marcadas en rojo. Progreso-Danubio (4ª), Albion-Progreso (5ª), Progreso-Cerro (6ª), Danubio-Wanderers (7ª), Defensor Sporting-Danubio (8ª), Cerro-Wanderers (9ª), Cerro Largo-Albion (10ª), Cerro-Cerro Largo (11ª), Wanderers-Progreso (12ª), Cerro-Central Español (13ª), Cerro Largo-Progreso (14ª) y Albion-Danubio (15ª) son algunos de los enfrentamientos que pueden determinar los descensos en esta temporada.
Lo que queda del Torneo Clausura
Fecha 4
Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque
Boston River vs. Cerro
Racing vs. Albion
Progreso vs. Danubio
Wanderers vs. Central Español
Cerro Largo vs. Liverpool
Peñarol vs. Nacional
Juventud vs. Deportivo Maldonado
Fecha 5
Deportivo Maldonado vs. Wanderers
Albion vs. Progreso
Danubio vs. Peñarol
Cerro vs. Racing
Nacional vs. Juventud
Central Español vs. Defensor Sporting
Montevideo City Torque vs. Cerro Largo
Liverpool vs. Boston River
Fecha 6
Wanderers vs. Nacional
Progreso vs. Cerro
Racing vs. Boston River
Peñarol vs. Albion
Cerro Largo vs. Central Español
Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado
Juventud vs. Danubio
Montevideo City Torque vs. Liverpool
Fecha 7
Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo
Nacional vs. Defensor Sporting
Liverpool vs. Racing
Central Español vs. Montevideo City Torque
Danubio vs. Wanderers
Cerro vs. Peñarol
Albion vs. Juventud
Boston River vs. Progreso
Fecha 8
Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado
Central Español vs. Liverpool
Cerro Largo vs. Nacional
Wanderers vs. Albion
Juventud vs. Cerro
Peñarol vs. Boston River
Progreso vs. Racing
Defensor Sporting vs. Danubio
Fecha 9
Cerro vs. Wanderers
Nacional vs. Montevideo City Torque
Racing vs. Peñarol
Boston River vs. Juventud
Danubio vs. Cerro Largo
Deportivo Maldonado vs. Central Español
Liverpool vs. Progreso
Albion vs. Defensor Sporting
Fecha 10
Wanderers vs. Boston River
Central Español vs. Nacional
Juventud vs. Racing
Montevideo City Torque vs. Danubio
Peñarol vs. Progreso
Cerro Largo vs. Albion
Defensor Sporting vs. Cerro
Deportivo Maldonado vs. Liverpool
Fecha 11
Cerro vs. Cerro Largo
Albion vs. Montevideo City Torque
Boston River vs. Defensor Sporting
Nacional vs. Deportivo Maldonado
Danubio vs. Central Español
Progreso vs. Juventud
Racing vs. Wanderers
Liverpool vs. Peñarol
Fecha 12
Central Español vs. Albion
Wanderers vs. Progreso
Defensor Sporting vs. Racing
Montevideo City Torque vs. Cerro
Deportivo Maldonado vs. Danubio
Nacional vs. Liverpool
Cerro Largo vs. Boston River
Juventud vs. Peñarol
Fecha 13
Boston River vs. Montevideo City Torque
Liverpool vs. Juventud
Albion vs. Deportivo Maldonado
Danubio vs.Nacional
Cerro vs. Central Español
Racing vs. Cerro Largo
Wanderers vs. Peñarol
Progreso vs. Defensor Sporting
Fecha 14
Wanderers vs. Juventud
Deportivo Maldonado vs. Cerro
Danubio vs. Liverpool
Cerro Largo vs. Progreso
Central Español vs. Boston River
Montevideo City Torque vs. Racing
Nacional vs. Albion
Defensor Sporting vs. Peñarol
Fecha 15
Liverpool vs. Wanderers
Albion vs. Danubio
Racing vs. Central Español
Juventud vs. Defensor Sporting
Progreso vs. Montevideo City Torque
Cerro vs. Nacional
Boston River vs. Deportivo Maldonado
Peñarol vs. Cerro Largo
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