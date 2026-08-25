Gonzalo Mastriani se rompió los ligamentos cruzados: "Es el momento más difícil de mi carrera", dijo el jugador

Gonzalo Mastriani sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El delantero que se encuentra en el América Mineiro dio a conocer la noticia a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

"Vengo intentando asimilar hace unos días lo que seguramente es el momento más difícil de mi carrera", comenzó narrando el ex Cerro, donde cuenta la entidad de su lesión que dice haber entendido en el "momento de esa maldita jugada". El pasado jueves el uruguayo debió abandonar el terreno de juego en el entretiempo del partido frente a Novorizontino por la Série B de Brasil, y tras no ser convocado para el juego ante Sport Recife finalmente el jugador del equipo mineiro dio a conocer la razón a través de un extenso y sentido comunicado.

Dice hoy encontrar "mucha dificultad en creer que todo va a estar bien, en encontrar algo positivo de esta situación". Pero luego manifiesta que si bien "resiliencia" no es la palabra que lo identifica, siente que se "resistencia" es la palabra que lo define. "Porque resistí a muchas cosas que me han pasado a lo largo de estos años, siempre salí adelante y creo que esta vez no va a ser la excepción", narra con optimismo el delantero.

Cuenta que tiene "fe y paciencia, entendiendo que todo en la vida pasa por algo" y entiende que ese golpe le dará "los mejores aprendizajes". "Me dará momentos de dolor, tanto físicos como mentales y emocionales, pero también me dará momentos de coraje y valentía, de amor por lo que hago y siempre hice, y del amor de las personas que siempre estuvieron y están a mi lado", continúa narrando Mastriani.

Con optimismo cuenta que pese a que hoy la ve "difícil", piensa que es una "pausa y no es el fin". "Quedan muchos goles por venir", concluye en su posteo y cita por último una frase: "Porque después de todo, he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado".

Mastriani que llegó al club cedido de Athletico Paranaense en marzo de este año, seguramente escribió su último capítulo con América Mineiro al vencerse el préstamo a fines de 2026. Con el equipo jugó 26 partidos y anotó cuatro goles, todos por la Série B.