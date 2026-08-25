Uruguay cayó 2-0 ante Paraguay en el primer amistoso de la selección Sub 20 que dirige Diego Forlán

Primer desafío de roce internacional para la selección Sub 20 de Uruguay que dirige Diego Forlán junto a Diego Pérez y Santiago Espasandín. Es que se disputó el primero de los dos duelos a desarrollarse ante Paraguay y que terminó con victoria de la selección guaraní por 2-0.

El encuentro de este martes —al igual que el del próximo jueves a las 15:00— se llevó a cabo en el Complejo Celeste y la Albirroja se quedó con el triunfo tras un gol en contra que adelantó a la visita a los 15' y un gol de Junior Gamarra que sentenció la victoria para los dirigidos por Antolín Alcaraz cuando iban 28'.

Con el 2-0 a favor de Paraguay se fue la primera parte y el marcador no se volvió a mover por lo que Uruguay terminó cayendo en su primera prueba, más allá de tratarse de un amistoso.

De todas maneras, no hay que perder de vista que la selección guaraní será una de las rivales en los Juegos Odesur que se disputarán en el mes de setiembre luego de confirmarse que la Celeste estará en el Grupo B junto a la Albirroja y también se medirá con Argentina y Venezuela.

En este certamen no estará Diego Forlán a la cabeza ya que se encontrará al frente de la selección mayor para los amistosos en Asia, por lo que el entrenador será Santiago Espasandín. Cachavacha sí estará como cabeza de grupo en el Sudamericano de la categoría a desarrollarse entre enero y febrero con sede a definir.

Cabe recordar que para este partido, Diego Forlán contó con ciertas bajas teniendo en cuenta que hubo futbolistas de Defensor Sporting como el central Mateo Caballero, el lateral Diego Abella, el extremo Alan Torterolo y el delantero Lautaro Navarro, que no estuvieron al defender al equipo de Parque Rodó en la Copa AUF Uruguay.

Los convocados de Diego Forlán para los amistosos:

Arqueros: Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol) y Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras)

Defensas: Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (MC Torque), Benjamín García (MC Torque), Facundo Abreu (Albion), Rodrigo Alvez (Peñarol), Nahuel Pérez (Nacional), Yuri Oyarzo (Racing), Thomas Sorensen (Albion) y Cristofer Marques (Wanderers).

Volantes: Ezequiel Amaro (Paysandú FC), Tomás Shaw (MC Torque), Julio Daguer (Peñarol), Mateo Soria (Nacional), Mauro Martínez (Nacional), Tiago Martinelli (Peñarol), Facundo Martínez (MC Torque), Facundo Aristegui (Boston River) y Agustín Lóepz (Wanderers).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Emiliano Domínguez (Liverpool), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín Fernández (Boston River) y Nahuel López (Progreso).