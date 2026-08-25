La lista de Forlán para la Sub 20 de Uruguay: laterales ofensivos, experiencia en Primera y un debut en la mayor

Diego Forlán regresó a su casa, el Complejo Celeste, pero esta vez como entrenador de la selección de Uruguay Sub 20 que se prepara para los Juegos Odesur (Santa Fe, Argentina del 12 al 26 de setiembre). El ídolo de la Celeste, que además dirigirá los próximos amistosos en fecha FIFA de la absoluta, definió su lista para los próximos dos compromisos del combinado juvenil que ya dejan ver un estilo. Además de experiencia en Primera División, destacan dos laterales con un estilo ofensivo marcado, un arquero con gran potencial para el futuro, varios sparrings del Mundial 2026 e incluso un jugador que ya debutó con Marcelo Bielsa.

Los trabajos de Forlán a cargo de la selección Sub 20 comenzaron durante la primera semana de agosto, sus dirigidos ya enfrentaron a un combinado de Montevideo Wanderers y este martes tendrán el primero de dos amistosos ante un rival más directo: la selección de Paraguay. La Celeste se enfrentará a la Albirroja en el Complejo Celeste y el segundo de los compromisos será este jueves 27.

Forlán, que tiene en su cuerpo técnico a Santiago Espasandín y al Ruso Diego Pérez, ha tenido que ingeniárselas semana a semana para hacer un balance entre los futbolistas con los que desea contar y los compromisos de los futbolistas que son considerados por sus equipos en Primera División. Para citar un ejemplo, el central Mateo Caballero, el lateral Diego Abella, el extremo Alan Torterolo y el delantero Lautaro Navarro, todos de Defensor Sporting y que integraron este proceso, no están en esta última convocatoria que coincide con el compromiso del equipo violeta por Copa AUF Uruguay ante Rentistas, que se disputará en esta jornada. Kevin Suárez, volante del Tuerto, sí se mantiene en la nómina de la Celeste.

A pesar de esa clase de consideraciones, la nómina de Diego Forlán para la selección uruguaya Sub 20 tiene buen nivel e incluso hay varios de los futbolistas que fueron sparrings de la mayor en la última Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos: Felipe Ortíz (arquero de Deportivo Maldonado), Yury Oyarzo (lateral izquierdo de Racing), Julio Daguer (volante de Peñarol) y Benjamín García (central) y Facundo Martínez (extremo), ambos de Montevideo City Torque.

Felipe Ortíz, arquero de Deportivo Maldonado, durante un entrenamiento de la selección Sub 20. Foto: AUF

Todo buen equipo necesita un buen arquero y Felipe Ortíz es uno de los juveniles con más proyección en Deportivo Maldonado. ”Está con nosotros desde los 15 años y hace poco cumplió 17. Es de Treinta y Tres. Entrena y ya estuvo en el banco de Primera. Es un arquero que maneja los tiempos, con muy buena técnica para achicar y excelente atajador, con buenos reflejos”, dijo a Ovación a fines de 2024 Ignacio Borjas, gerente deportivo del equipo fernandino, para un informe sobre futuras promesas del fútbol uruguayo.

El futbol moderno exige jugadores ‘box to box’, que vayan de área a área, y hay dos laterales en la nómina de esta selección Sub 20 que pueden definir el estilo de Diego Forlán. El riverense Yury Oyarzo ya lleva 35 partidos en la Primera División de Racing, se coronó campeón del Torneo Apertura esta temporada y ha jugado tanto de lateral como de carrilero por izquierda, con gran llegada al área rival.

Yuri Oyarzo y el festejo de gol con la camiseta de Racing. Foto: @yuryoyarzoo.

Similares características para el salteño Facundo Balatti que es de las mejores apariciones de Danubio en esta temporada. Ya lleva 19 partidos con La Franja en Primera División y puede jugar tanto de lateral derecho como de extremo por la misma banda y asegura que esta Celeste Sub 20 tenga ida y vuelta por los laterales.

Facundo Balatti disputa el balón con Renzo Rabino en Danubio vs. Juventud de Las Piedras. Foto: Ignacio Suárez.

Hay una particularidad en esta convocatoria y es que uno de los futbolistas ya debutó en la selección mayor al mando de Marcelo Bielsa. La referencia es para el volante interior de Peñarol, Julio Daguer. Fue sparring durante el Mundial 2026 y también en los amistosos de fines de 2025. En esa oportunidad, terminó ingresando en el partido ante República Dominicana, en tiempo adicional y tras la lesión de Agustín Álvarez. Daguer es un volante interior que ocupa muy bien los espacios y destaca por su excelente distribución.

Sin dudas el roce y el ritmo en Primera División son claves para la formación de estos futbolistas y Diego Forlán ha estado atento a los que ya son considerados en los planteles principales de sus equipos.

Pese al mal momento de Progreso, que está último en la zona de descenso, hay algunos jugadores que destacan. Tal es el caso de Nahuel López, cedido desde Nacional, que es pieza fundamental del Gaucho, con el que el extremo lleva cuatro goles en 23 partidos.

Nahuel "Magia" López ante la marca de Juan Martín Ginzo en Progreso vs. Deportivo Maldonado. Foto: @ProgresoOficial

La selección de Forlán parece marcar algunas características fundamentales. Los laterales pasarán al ataque y hay buenos extremos. También ingresó en la convocatoria Facundo Aristegui, wing de Boston River que sorprendió con un gran partido ante Nacional en el Gran Parque Central y se ganó la titularidad en los dos siguientes partidos del Sastre.

Lo que pueda plasmar Espasandín, Forlán y Pérez se verá en la cancha, pero los citados ya dejan entrever algunas características y cabe destacar que esta convocatoria para enfrentar a Paraguay en dos amistosos es parte del proceso, se vio afectada por compromisos de Copa AUF Uruguay y aún resta parte del proceso para que los jugadores se ganen su lugar en los Juegos Odesur de setiembre.

Los convocados por Diego Forlán para los amistosos de la Sub 20 ante Paraguay:

Arqueros: Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Paulo da Costa (Peñarol) y Lucas Quimbo (Juventud de Las Piedras)

Defensas: Facundo Balatti (Danubio), Valentino Wurth (MC Torque), Benjamín García (MC Torque), Facundo Abreu (Albion), Rodrigo Alvez (Peñarol), Nahuel Pérez (Nacional), Yuri Oyarzo (Racing), Thomas Sorensen (Albion) y Cristofer Marques (Wanderers).

Volantes: Ezequiel Amaro (Paysandú FC), Tomás Shaw (MC Torque), Julio Daguer (Peñarol), Mateo Soria (Nacional), Mauro Martínez (Nacional), Tiago Martinelli (Peñarol), Facundo Martínez (MC Torque), Agustín López (Wanderers).

Atacantes: Facundo Aristegui (Boston River), Estevan Pereyra (Peñarol), Emiliano Domínguez (Liverpool), Kevin Suárez (Defensor Sporting), Thiago Fernández (Racing), Agustín Fernández (Boston River) y Nahuel López (Progreso).