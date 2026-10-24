Álvarez Martínez adelantó a Talleres, pero Defensa y Justicia lo ganó en la hora por gol de Juan Manuel Gutiérrez

El Torneo Clausura del fútbol argentino tuvo su continuidad este sábado con cuatro partidos y en uno de ellos hubo doble gol uruguayo porque anotaron Agustín Álvarez Martínez y Juan Manuel Gutiérrez. Es que Talleres de Córdoba y Defensa y Justicia se midieron en el Estadio Mario Alberto Kempes con victoria de la visita por 2-1.

El equipo local, de muy mal andar en el último certamen corto de la temporada, fue el que se puso en ventaja gracias a un gol del futbolista surgido en Peñarol. El Canario estuvo muy bien ubicado para sacar un potente remate de aire que venció al arquero rival y estableció el 1-0 parcial.

Para Álvarez Martínez —que a diferencia de la primera citación de Forlán no forma parte de la nómina de reservados de Uruguay— se trató de su tercer gol en los siete partidos que lleva con el equipo cordobés, lo que lo deja además como tercer máximo goleador del club en el año a solo dos tantos de Valentín Depietri que tiene cinco, por todas las competencias.

¡¡CÓMO ESTÁ EL CANARIO!! Control y fierrazo de Agustín Álvarez Martínez, el goleador uruguayo ex-Peñarol, que le rompió el arco a Borgogno y marcó el 1-0 de Talleres ante Defensa en el Kempes.



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Pero a Talleres no lo vienen acompañando los resultados y este partido no fue la excepción. Los ahora dirigidos por Omar de Felippe ganaron apenas dos partidos de los 14 disputados en el Torneo Clausura, lo que lo tienen en el último puesto de la Zona A con apenas nueve unidades.

Sin ir más lejos, el Halcón de Varela logró darlo vuelta luego de que Leandro Fernández pusiera el empate con asistencia de Juan Manuel Gutiérrez y que el delantero surgido en Danubio y con pasaje en Nacional marcara un gran tanto sobre la hora para sentenciar el triunfo de los dirigidos por Julio Vaccari que son escoltas de Instituto a solo dos puntos —pero con un partido más— y podría ser alcanzado por Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

"BAILA EL LOQUITO"... ¡Antes de los 2' ST, Leandro Fernández enganchó y definió bárbaro con un zurdazo cruzado, para marcar el 1-1 de Defensa y Justicia ante Talleres! ¡GOLAZO!



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Para el delantero uruguayo se trató de su sexto gol en la temporada y se convirtió en el máximo anotador de su equipo en la temporada superando a David Barbona y quedando solo un gol por delante de Fernández, atacante con pasado en Nacional.