Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 19 de octubre:

Martín Satriano

Octavo gol en el 2026 para el delantero de la selección uruguaya, más allá de que en esta ocasión no alcanzó para el triunfo de Getafe que igualó 1-1 ante Rayo Vallecano por LaLiga de España.

UN RECURSO PARTICULAR PARA MARCAR EL GOL DEL EMPATE: el uruguayo Martín Satriano se elevó con el pie hacia adelante para ganarle la posición al defensor y poner el 1-1 de Getafe vs. Rayo Vallecano en la fecha 9 de #LaLiga. Su último tanto había sido el 7 de septiembre ante Celta. pic.twitter.com/5CRTsWLh7M — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Leandro Otormín

Segundo partido y primer gol para el atacante uruguayo en el Mumbai City de India. Esta vez cambió penal por gol para poner el 1-1 de su equipo, como visitante, frente al Punjab por la Superliga local.