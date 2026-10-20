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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 19 de octubre al 25 de octubre de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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20/10/2026, 03:20
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Leandro Otormín celebra el gol marcado con el Mumbai City de India.
Leandro Otormín celebra el gol marcado con el Mumbai City de India.
Foto: @mumbaicityfc.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Lunes 19 de octubre:

Martín Satriano

Octavo gol en el 2026 para el delantero de la selección uruguaya, más allá de que en esta ocasión no alcanzó para el triunfo de Getafe que igualó 1-1 ante Rayo Vallecano por LaLiga de España.

Leandro Otormín

Segundo partido y primer gol para el atacante uruguayo en el Mumbai City de India. Esta vez cambió penal por gol para poner el 1-1 de su equipo, como visitante, frente al Punjab por la Superliga local.

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