Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 19 de octubre al 25 de octubre de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Lunes 19 de octubre:
Martín Satriano
Octavo gol en el 2026 para el delantero de la selección uruguaya, más allá de que en esta ocasión no alcanzó para el triunfo de Getafe que igualó 1-1 ante Rayo Vallecano por LaLiga de España.
UN RECURSO PARTICULAR PARA MARCAR EL GOL DEL EMPATE: el uruguayo Martín Satriano se elevó con el pie hacia adelante para ganarle la posición al defensor y poner el 1-1 de Getafe vs. Rayo Vallecano en la fecha 9 de #LaLiga. Su último tanto había sido el 7 de septiembre ante Celta. pic.twitter.com/5CRTsWLh7M— SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026
Leandro Otormín
Segundo partido y primer gol para el atacante uruguayo en el Mumbai City de India. Esta vez cambió penal por gol para poner el 1-1 de su equipo, como visitante, frente al Punjab por la Superliga local.
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