Albion recibe a Danubio, desde la hora 19:30, en el Estadio Franzini por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Será el último partido que disputará la Franja en Primera División tras consumarse su descenso a la Segunda División Profesional.

Primer tiempo

Albion 0-0 Danubio

Hora: 19:30.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Kevin Fontes.

Asistentes: Juan Álvarez y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Rivero.

Albion: Sebastián Jaume; Matías de los Santos, Pablo Lacoste, Federico Puente; Baltasar Barcia, Tomás Moschión, Santiago Costa, José Álvarez; Carlos Airala; Iker Zufiaurre, Álvaro López. DT: Diego Franco.

Danubio: Mauro Goicoechea; Gonzalo Rodríguez, Mauro Brasil, Emiliano Velázquez; Enrique Femia, Juan Millán, Joaquín Trasante, Mateo Peralta, Bautista Pereira; Bautista Tomatis, Enzo Cabrera. DT: Leonel Rocco.

Previa

Albion recibe a Danubio, desde la hora 19:30, en el Estadio Franzini por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Será el último partido que disputará la Franja en Primera División tras consumarse su descenso a la Segunda División Profesional.

A su vez, el equipo que dirige técnicamente Leonel Rocco piensa en el gran compromiso que le queda en el año: la semifinal de la Copa AUF Uruguay frente a Juventud de Las Piedras en el Parque Viera el lunes 30 de noviembre, desde la hora 20:30.

El Pionero, por su parte, busca cerrar la temporada con una sonrisa y extender el invicto de seis encuentros en el último certamen de la temporada 2026. Asimismo, el elenco que encabeza técnicamente Diego Franco sabe que se va a quedar con la octava posición de la Tabla Anual, pero aún no está clasificado a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el motivo? Debe esperar que el de la Copa AUF Uruguay 2026 no sea Juventud de Las Piedras, ya que el conjunto pedrense quedó afuera de los ocho primeros lugares de la acumulada y por eso solo tendrían actividad internacional los primeros siete equipos de la Anual.