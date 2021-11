Agustín Álvarez Martínez ya fue dado de alta y "se encuentra bien", dijo Ignacio Ruglio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber pasado la noche internado en observación luego de haber sufrido un golpe en la cabeza en la última jugada que le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, Agustín Álvarez Martínez fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio.

"Hace un rato hablé con él y me dijo que se encuentra bien. Ya le dieron el alta", expresó a Ovación el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. El delantero carbonero preocupó a todos, incluidos sus rivales (quienes en un gran gesto rápidamente lo atendieron y llamaron a la sanidad) luego de haber golpeado su cabeza contra la de Gonzalo Bergessio en lo que fue el último ataque de Peñarol en el clásico.



El titular carbonero confirmó que también dialogó con Facundo Torres, quien llegó sentido al clásico producto del fuerte esguince de tobillo que había sufrido una semana atrás ante Villa Española y que terminó el juego ante Nacional dolorido en ambos tobillos.

"Facu me dijo que está bien de los dos tobillos, así que seguramente va a estar a la orden ante Cerrito", expresó Ruglio. El delantero recibió un fuerte golpe en el tobillo derecho durante el primer tiempo y luego se resintió del izquierdo cuando lo trabaron abajo (sin falta), pero logró aguantar más de 70 minutos cuando a comienzos de la semana aparecía como descartado.

Y uno que tampoco la pasó bien durante las 48 horas previas al clásico fue el propio Ruglio. "Pasé los peores días desde que asumí en el cargo. Nunca me había pasado, pero el sábado estuve muy mal, nervioso, ansioso, me cayó mal la comida y el domingo tuve que tomarme algo para el estómago porque no me sentía nada bien. Por eso me tomé el lunes bastante libre. Tuve un par de reuniones y ya salí a caminar un poco por la Rambla", explicó.