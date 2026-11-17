La selección de Uruguay se enfrenta ante República Dominicana este martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el marco del amistoso de la segunda fecha FIFA de noviembre, que marcará el cierre de la actividad internacional en 2026. El partido se podrá ver en vivo a través de DSports, DGo, Flow, cableoperadores y AUFTV.

Los dirigidos por Diego Forlán, que vienen de imponerse 2-1 frente a la selección argentina en La Bombonera, pretenden seguir de racha, aunque esta vez serán anfitriones en el Estadio Domingo Burgueño Miguel situado en Maldonado. El brasileño Matheus Candancan será el árbitro principal, acompañado de sus compatriotas Danilo Maniz y Victor Imazu como asistentes el uruguayo Leodán González como cuarto. Habrá 11 cambios para cada selección.

Está previsto que la Celeste rote la oncena y, de hecho, para este compromiso hubo tres futbolistas desafectados: Joaquín Piquerez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya tenía pactada esta decisión con los clubes considerando lo que se les avecina en sus clubes con el cierre de la temporada del fútbol brasileño. De Arrascaeta y Varela se juegan la chance de poder ser campeones del Brasileirao con la camiseta del Flamengo. Tan solo quedan cuatro partidos del certamen más importante del fútbol brasileño y el Mengao lidera con 76 puntos, su escolta —el Palmeiras— tiene 73 unidades.

Diego Forlán, DT de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

Piquerez retorna al Palmeiras que no solo pelea el Brasileirao, ya que también está en la final de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil. La primera será la del certamen internacional frente a Estudiantes de la Plata en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00, el sábado 28 de noviembre.

Del otro lado, República Dominicana se prepara para su primer amistoso de esta fecha FIFA, un encuentro que afrontará pensando en los cruces que disputará el incio de 2027 por un lugar en la Copa de Oro. El argentino Marcelo Neveleff tiene entre sus convocados a Luis Meneses (19), delantero de Rentistas que viene de lograr el ascenso a la “A” y que nació en New York pero tiene padre es uruguayo y madre dominicana. Por otra parte, el DT no contará con el lesionado Júnior Firpo, aunque tendrá al atacante de Alavés Mariano Díaz Mejía, ganador de Champions y el Mundial de Clubes con Real Madrid.

La lista de convocados del Uruguay de Diego Forlán

Goleros

• Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

• Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

• Sebastián Jaume (Albion)

• Santiago Mele (Independiente)

Defensas

• Guillermo Varela (Flamengo) - desafectado

• Santiago Mouriño (Villarreal)

• Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)

• Ronald Araujo (Liverpool)

• José María Giménez (RC Deportivo)

• Mathías Olivera (Napoli)

• Juan Rodríguez (Cagliari)

• Joaquín Piquerez (Palmeiras) - desafectado

• Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

• Rodrigo Bentancur (Tottenham)

• Facundo Bernal (Betis)

• Lucas Torreira (Galatasaray)

• Nicolás De La Cruz (Flamengo)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

• Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) - desafectado

• Agustín Canobbio (Fluminense)

• Facundo Pellistri (Panathinaikos)

• Maximiliano Araújo (Sporting CP)

Delanteros

• Martín Satriano (Getafe)

• Bruno Damiani (Philadelphia Union)

• Rodrigo Aguirre (Tigres)

• Federico Viñas (Toluca)

• Darwin Núñez (Diriyah Club)