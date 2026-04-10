A qué hora juega hoy Federico Valverde por La Liga en la previa del duelo por Champions ante Bayern Munich

Real Madrid recibe a Girona este viernes por la fecha 31 de La Liga, en un partido clave en la pelea por el título. El encuentro se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 16:00 horas, tendrá la presencia de Federico Valderde y se podrá ver por la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega como escolta con 69 puntos, a siete del líder, el Barcelona, que suma 76 unidades. Con ocho fechas por disputarse, el margen de error es mínimo para el conjunto merengue, que está obligado a ganar para seguir con chances reales de pelear el campeonato.

Una de las novedades más importantes para el Real Madrid es el regreso de Valverde. El mediocampista uruguayo vuelve a estar a la orden tras cumplir la suspensión que arrastraba por su expulsión en el derbi frente al Atlético de Madrid.

Su presencia es clave en el esquema del equipo blanco, tanto por su despliegue físico como por su aporte en ataque, en un tramo decisivo de la temporada.

Por su parte, el Girona buscará dar el golpe en el Bernabéu y seguir sumando puntos en una campaña irregular que lo ubica en la posicion 12 de la tabla con con 37 puntos.

Con la presión de no perderle pisada al Barcelona y el regreso de una pieza fundamental como Valverde, Real Madrid afronta un partido determinante en la recta final de La Liga.

Expulsión frente Atlético de Madrid

Fue expulsado en el derbi de Madrid, con el resultado a favor del merengue sucedió una acción bastante polémica en la que Federico Valverde vio la tarjeta roja. Si bien la situación no parecía ameritar la roja directa, así lo entendió el árbitro porque le indicó a Álvaro Arbeloa: "Va por atrás, no juega el balón y la única intención es derribarlo con fuerza excesiva". La particularidad de la jugada es que fue ante Alex Baena con quien ya habia tenido un par de cruces, primero cuando el español jugaba en Villarreal y luego en un derbi anterior.

¡EXPULSADO VALVERDE EN REAL MADRID! Por esta falta de atrás contra Álex Baena, el uruguayo vio la roja en el clásico.



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De todas formas, Real Madrid se terminó quedando con los tres puntos ese día tras vencer 3 a 2 al equipo de Diego Simeone.

Federico Valverde recibió una fecha de suspensión, se perdió el encuentro ante Mallorca de visitante donde el merengue fue derrotado 2 a 1. El uruguayo volverá a estar en el plantel hoy, la duda está en sí lo hará desde el arranque o esperará en el banco de suplentes ya que el Madrid se juega la semana siguiente el pasaje a semifinales de Champions League ante Bayern Munich.