Perú vs. Uruguay por Liga de Naciones de fútbol femenino: hora y dónde ver una nueva presentación celeste

Vuelve la actividad de la Liga de Naciones de Conmebol de fútbol femenino, el certamen que actúa como Eliminatorias para el Mundial 2027 a disputarse en Brasil y en el Uruguay se enfrentará como visitante a Perú (18:00 - DSports y DGO) buscando su primera victoria.

Las dirigidas por Ariel Longo se ubican en la penúltima posición con dos unidades luego de dos empates (Argentina y Ecuador) y una derrota (Paraguay) y ahora deberán subir a la altura de Cusco para medirse ante las incaicas en el Estadio Garcilaso de la Vega.

Para la Celeste será el inicio de una triple fecha de mucho desgaste porque el próximo martes tendrá que ir a El Alto para visitar a Bolivia, mientras que el sábado siguiente jugará en el Estadio Centenario frente a Chile, ambos encuentros a las 18:00.

Cabe recordar que el certamen continental —en el que no está Brasil porque es anfitrión de la Copa del Mundo— otorga cupos directos al Mundial para el líder y el escolta, mientras que tercero y cuarto accederán al repechaje internacional. El torneo de Conmebol consta de nueve fechas y ocho partidos, porque se enfrenta una vez sola a cada rival, jugando cuatro como local, cuatro como visitante y teniendo la restante libre.

El plantel de Uruguay para la Liga de Naciones:

Arqueras: Josefina Villanueva (Nacional), Agustina Sánchez (Belgrano - Argentina) y Romina Olmedo (Defensor Sp.).

Defensas: Fátima Barone (Querétaro - México), Daiana Farías (Universitario - Perú), Yannel Correa (Alhama -España), Camila Baccaro (Boca Jrs. - Argentina), Sofía Ramondegui (River Plate - Argentina), Rocío Martínez (Nacional), Juliana Viera (East Caroline - Estados Unidos), Fátima Traversaro (At. Baleares - España), Laura Felipe (Cruzeiro -Brasil), Ángela Gómez (Bahía - Brasil) y Stephanie Lacoste (Universitario - Perú).

Volantes: Karol Bermúdez (Red Bull Bragantino - Brasil), Luciana Gómez (Belgrano - Argentina), Pamela González (Racing Power - Portugal), Ximena Velazco (Dux Logroño - España), Solange Lemos (León - México), Pilar González (Talleres - Argentina) y Sindy Ramírez (Racing - Argentina).

Delanteras: Wendy Carballo (Bahía - Brasil), Belén Aquino (Corinthians - Brasil), Esperanza Pizarro (Deportivo La Coruña - España), Alaides Paz (Belgrano - Argentina), Sofía Oxandabarat (Universitario - Perú) y Agustina Gómez (Liverpool).