A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores hoy jueves 19 de marzo y dónde se puede ver

Este jueves 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, certámenes internacionales que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana

El sorteo se realizará este jueves 19 de marzo, desde la hora 20:00, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. A su vez, se podrá seguir en vivo a través de ESPN, Disney+ y el canal de YouTube de Conmebol.

Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol.

Los únicos representantes del fútbol uruguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán Nacional —por ser el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025— y Peñarol —por ser el vicecampeón uruguayo—. Cabe destacar que en las fases anteriores fueron eliminados Liverpool y Juventud, ambos por Independiente Medellín de Colombia.

Para esta edición de la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol serán cabeza de grupo de dos de los ocho (del A al H) que habrá. El sorteo, por lo tanto, determinará quiénes serán los tres adversarios que tendrán el tricolor y el carbonero en esa fase.

Otro hecho importante que tendrá esta edición de la Copa Libertadores es que la final se va a jugar en el Estadio Centenario.

La conformación de los bombos del sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona (ECU), DIM (COL), Deportivo Tolima (COL), Sporting Cristal (PER).

Calendario de la Copa Libertadores

Tras el sorteo de este jueves, estará todo dado para que comience a disputarse la fase de grupos de la Copa Libertadores, que irá desde el 7 de abril al 28 de mayo, con la presencia de Nacional y Peñarol. En la semana del 6 de junio se realizará el sorteo de los octavos de final que determinará el cuadro para llegar a la gran final en el Estadio Centenario.

Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto, los cuatros irán del 8 al 17 de setiembre, las semifinales se disputarán desde el 14 al 22 de octubre, mientras que la final —que se hará en el mítico escenario del fútbol uruguayo— será el 28 de noviembre.

Sorteo de la Copa Sudamericana

Medallas para la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro. Foto: Conmebol

Montevideo City Torque (bombo 3), Boston River (bombo 3) y Juventud de las Piedras (bombo 4) son los equipos uruguayos que participarán de este torneo internacional de la Conmebol. Defensor Sporting y Racing fueron eliminados.

La conformación de los bombos del sorteo de la Copa Sudamericana