Frente en alto: Juventud, con nueve y Sosa como figura, peleó pero al final se terminó el sueño de Libertadores

Juventud salió como no recomiendan la mayoría de los que saben de fútbol. ¿Qué se recomienda? Esperar los primeros 15 minutos para ver qué sucede. Lo contrario hizo el pedrense. En los primeros 13 minutos en el Atanasio Girardot tuvo mayor posesión de pelota que su rival, el Deportivo Independiente Medellín (DIM): fue de 59-41.

Con ese plan, Juventud casi marca el primer gol de la noche. Luego de un desborde de Renzo Sánchez, que levantó un centro para que Agustín Alaniz entrara en contacto con la pelota cerca de la media luna del área, rematara y rozara el palo derecho del golero uruguayo Salvador Ichazo.

Bruno Larregui marca a Frank Fabra en el partido entre DIM y Juventud. Foto: AFP.

El DIM no le encontraba la vuelta, pero surgió la figura de la llave: Francisco Fydriszewski, que en el GPC había sido un dolor de cabeza para la defensa del equipo de Sebastián Méndez.

El alto centrodelantero salió del área, metió un buen centro para que Hayen Palacios —exjugador de Nacional— ganara de cabeza para decretar el 1-0 en Medellín.

Hayen Palacios celebra su gol en el partido entre DIM y Juventud. Foto: AFP.

Los locales se entusiasmaron y casi estiraron la diferencia por otro buen cabezazo del exfutbolista tricolor.

Parecía que se le venía la noche a Juventud, aunque ahí Federico Barrandeguy sacó un “conejo de la galera”. El lateral derecho ejecutó un tiro libre para marcar el 1-1. Un verdadero golazo.

Federico Barrandeguy celebra su golazo en el partido entre el DIM y Juventud por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Pasó a ser el momento visitante porque con ese envión contó con un tiro libre cerca del área. Luego de un entrevero, Emmanuel Mas definió y la pelota dio en el travesaño.

El segundo tiempo fue de ida y vuelta. Atacaba el DIM y respondía Juventud. Sin embargo, la jerarquía del equipo colombiano comenzó a pesar y eso se vio en las situaciones. A partir de ese entonces se lució la figura de Sebastián Sosa.

La primera aparición fue un mano a mano que le tapó al uruguayo Enzo Larrosa para mantener el empate.

Otro axioma del mundo del fútbol para aquellos que van de visitante por la heroica: “Hay que mandar a guardar las que se tiene”. Juventud tuvo una y no lo hizo. Bruno Larregui penetró el área y al momento de definir, el exgolero de Nacional salió rapidísimo y evitó el gol pedrense.

Por el otro lado, Sosa seguía siendo clave: voló para sacar una pelota del ángulo de Francisco Chaverra. Pero en ese tiro de esquina llegó el gol de Fydriszewski.

Juventud terminó con nueve por la lesión de Barrandeguy —ya no tenía cambios— y la roja a Ramiro Peralta. Así y todo intentó, buscó y asustó a su rival.

Se acabó el sueño de la Libertadores para el pedrense, pero la historia sigue en Copa Sudamericana.