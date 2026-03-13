Desde el otro lado: el exarbitro internacional que pasó a formar parte del cuerpo técnico de Platense en la C

Los equipos comienzan a ultimar detalles para el inicio de la temporada 2026 en la Primera División Amateur, mejor conocida como Divisional C. Es por esto que Platense anunció en las últimas horas que Juan Obelar —exarquero de Peñarol— se hará cargo del equipo y estará acompañado por un exarbitro internacional uruguayo.

En el cuerpo técnico de Obelar estará Carlos Acuña como su primer asistente, mientras que el segundo será Olivier Viera, quien supo ser arbitro internacional por más de diez años. No solo tendrá el rol de acompañar al entrenador, sino que también será videoanalista.

Cabe destacar que Viera lleva casi más de 20 años afuera del mundo del arbitraje y en el último tiempo se dedicó a su carrera desde le otro lado de la cancha. Es decir, para ser entrenador.

Olivier Viera en un entrenamiento en Platense. Foto: @clubatleticoplatense1935

Ovación supo con fuentes del club Platense que Viera va a estar en el equipo hasta principio de mayo porque luego se va a dirigir a un equipo de los Estados Unidos. Sin embargo, la idea es que vuelva el exarbitro al cuerpo técnico de Obelar cuando termine su periplo por el fútbol estadounidense.

Una C durísima

Será una temporada interesante la que se llevará a cabo en la Primera División Amateur, debido a que habrán varios equipos relevantes. Uno de ellos es Rampla Juniors, que la pasada campaña bajó desde la Segunda División Profesional.

Si bien el Picapiedra pasa por un complejo momento económico debido a las deudas que arrastra, y a la espera de que el empresario Foster Gillet ponga el dinero, será, sin dudas, uno de los que peleará por subir a la B.

El otro elenco que se llevará los focos de la Divisional C: el Deportivo LSM. El club que tiene como propietarios a Luis Suárez y Lionel Messi viene de la Divisional D y querrá luchar para ascender al mundo del profesionalismo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).