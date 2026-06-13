San Antonio Spurs vs. New York Knicks por las finales de la NBA: hora y dónde ver el quinto partido

El Frost Bank Center recibirá el quinto punto de las finales de la NBA esta sábado a la noche, donde New York Knicks, luego de derrotar en la remontada más épica de la historia de las finales (29 puntos) a San Antonio Spurs 107-106, va por festejar el título de la liga más importante del mundo luego de 53 años.

Los Spurs tuvieron dificultades para hacer fuerte su casa en la serie, donde perdieron los dos primeros juegos. Han tenido en Victor Wembanyama a su figura preponderante, fue el máximo artillero de los primeros cuatro partidos, pero le ha faltado compañía. Lo mejor de la franquicia de San Antonio se dio en el primer tiempo del partido del miércoles, donde encontró varias manos anotadoras de afuera para un equipo que batió un récord de triples de un primer tiempo en finales, para sacar la ventaja de 29 puntos que después terminó perdiendo de forma insólita.

Por su parte, si bien los Knicks han tenido en Jalen Brunson a su figura más importante, han repartido el protagonismo. Pese a que el ex jugador de Dallas Mavericks tuvo un mal segundo partido desde la anotación, su equipo se impuso con una gran noche de Karl-Anthony Towns y tuvo pasajes muy buenos de OG Anunoby en la serie, siendo además el héroe del juego 4 con un cachetazo agónico.

Para los Spurs ganar el título roza ya la proeza: de los 38 equipos que empezaron 3-1 abajo en la historia de las finales de la NBA, solo uno terminó siendo campeón, los Cleveland Cavaliers de LeBron James frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry en 2016, con una recordada tapa del Rey sobre Andre Iguodala.

Si los Spurs ganan habrá un sexto juego en el Madison Square Garden el próximo martes.

Hora y donde ver la quinta final de la NBA

Los Spurs y los Knicks jugarán a las 21:30 horas. El partido será transmitido por Amazon Prime Video y también está disponible para usuarios con suscripción activa al NBA League Pass.

Cómo siguen las finales

De ser necesario habrá un sexto juego el martes 16, en el Madison Square Garden, mientras que el séptimo volvería a San Antonio.

Su karma en las finales

Los Knicks son la franquicia con peor balance entre finales ganadas y perdidas. Los neoyorquinos son los segundos con más finales perdidas, con seis, detrás las 15 de Los Ángeles Lakers, pero los angelinos compensan por sus 17 títulos. El récord para los de Nueva York es de 2-6 (-4), mientras que Philadelphia 76ers (3-6) y Phoenix Suns (0-3) lo siguen con -3.