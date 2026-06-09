Con Wembanyama figura, San Anotnio Spurs venció a New York Kinicks en un partido histórico de las Finales NBA

Las Finales NBA tuvieron en la noche del lunes un tercer capítulo en el que el francés Victor Wembanyama lideró la ofensiva de San Antonio Spurs, que venció a New York Knicks en cifras de 115 a 111 para dejar la serie 2-1 a favor de los neoyorquinos, que recibieron un partido decisivo de este torneo después de 27 años. El último había sido en 1999.

Nueva York esperó 27 años para vivir un partido de Finales NBA y además, el equipo local lo afrontaba con una ventaja de 2-0 tras los duelos ganados en San Antonio (Texas). El Madison Square Garden vivió una fiesta que ni el abucheado Donald Trump se quiso perder.

Con el anillo escurriéndose entre sus dedos, los Spurs salieron desesperados, haciéndose dueños del arranque del partido. Y fue el show de Stephon Castle, quien al descanso sumaba 18 puntos, por encima de los 15 de Wembanyama, al que Karl-Anthony Towns volvió a poner en problemas por momentos con un partido muy físico.

Los Spurs cerraron el primer cuarto con un 33-22 a favor que daba lugar a la esperanza, pero los Knicks respondieron con un 42-24 en el segundo período, para irse al descanso 64-57. Una pequeña muestra de unos Knicks con 13 victorias seguidas que apuestan fuerte al título.

El triunfo de los Spurs frente a los Knicks en las estadísticas de Sofascore. Foto: Sofascore.

Jalen Brunson con un triple a 4’18” había puesto a los Knicks con ventaja por primera vez con 50-49. OG Anunoby y Josh Hart escudaron a Brunson en ese segundo cuarto casi perfecto de Nueva York.

Karl-Anthony Towns de New York Knicks y Dylan Harper de San Antonio Spurs en las Finales NBA. Foto: EFE.

Los Spurs vuelven a la vida tras una gran victoria como visitantes

El latigazo de los Knicks antes del descanso podría haber acabado de destrozar a los Spurs, pero Wembanyama y compañía volvieron del vestuario con energías renovadas, dispuestos a darlo todo para aferrarse a sus opciones de campeonato.

El neoyorquino Julian Champagnie tomó las riendas de la reacción de los Spurs mientras Mitch Johnson daba un largo descanso a Wembanyama para asegurarse que no llegara fundido a un eventual ajustado final, tal como pasó en el segundo juego.

Al terminar el tercer cuarto los Spurs se habían puesto otra vez arriba, 91-92. Todo estaba abierto en el Madison Square Garden. La visita anotó los primeros seis puntos del último cuarto, abriendo una pequeña brecha que se acabaría haciendo inalcanzable para los Knicks.

⭕ Mientras se entonaba el himno nacional de EE.UU en el Madison Square Garden, previo al inicio de un partido de la NBA disputadas en Nueva York, parte del público reaccionó con fuertes abucheos al aparecer Donald Trump en las pantallas del recinto.



El mandatario observaba el… pic.twitter.com/WQXS9y0oFw — El Mostrador (@elmostrador) June 9, 2026

Todo pudo cambiar cuando Wembanyama anotó un triple con falta que le dio a los Spurs una ventaja de 10 puntos, quizás 11. Sin embargo, la jugada fue invalidada tras un challenge de Mike Brown, ya que los árbitros cobraron una falta previa de Keldon Johnson.

Fue una de esas jugadas que cambian el destino de los partidos, pero esta vez los Spurs resistieron el empuje final de los Knicks, apretando los dientes y aferrándose con todas sus fuerzas a la última posibilidad de seguir con vida en estas Finales NBA.

Las estadísticas del francés Victor Wembanyama en la tercera final de la NBA frente a New York Knicks. Foto: Sofascore.

Wemby, según datos de Sofascore, lideró con sus 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias a los Spurs, que tuvieron a otros cinco jugadores con dobles dígitos para completar el gran triunfo en el Madison Square Garden. Castle terminó con 23 unidades, Dylan Harper con 13, De'Aaron Fox y Champagnie con 12 cada uno y Devin Vassell con 11.

Para los Knicks, Brunson igualó los 32 puntos de Wembanyama, con 28 de Anunoby y 16 de Josh Hart. Karl-Anthony Towns terminó con 11 unidades y 8 rebotes, mientras que Mikal Bridges, que venía de anotar 20 en San Antonio, tuvo que conformarse con un solo doble.

Jalen Brunson de New York Knicks lleva la pelota ante la marca de Dylan Harper de San Antonio Spurs. Foto: EFE.

La victoria de los Spurs de este lunes no solo supone haber arruinado la fiesta en Nueva York, sino también haber cerrado la puerta a la barrida con la que los Knicks soñaban de cara al miércoles porque pase lo que pase en el Garden, las finales volverán a San Antonio para el quinto partido del sábado 14 de junio.

El tercer juego de las Finales NBA se llevará a cabo este miércoles 10 de junio desde la hora 21:30 de Uruguay en el Madison Square Garden y en nuestro país el encuentro se podrá ver en vivo a través de las plataformas de Amazon Prime Video y NBA League Pass.