Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs: partidos, días, horarios y dónde verlos en vivo

La NBA tendrá una definición con sabor a revancha histórica. Los New York Knicks y los San Antonio Spurs disputarán las Finales 2026, en una serie que reeditará el cruce que protagonizaron en 1999 y que terminó con el primer campeonato de la franquicia texana.

Los Knicks regresan a una final por primera vez en 27 años tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers en la Conferencia Este. El equipo liderado por Jalen Brunson dominó la serie y selló su clasificación sin necesidad de un quinto partido.

Del otro lado, los Spurs tuvieron un camino mucho más exigente. El conjunto encabezado por Victor Wembanyama necesitó siete encuentros para eliminar al Oklahoma City Thunder, imponiéndose 4-3 luego de ganar el séptimo juego como visitante por 111-103.

Victor Wembanyama y De'aaron Fox celebran en el triunfo de San Antonio Spurs frente a Oklahoma City Thunder. Foto: EFE.

El antecedente más recordado entre ambas franquicias en esta instancia se remonta a las Finales de 1999. En aquella serie, los Spurs de Tim Duncan y David Robinson vencieron 4-1 a los Knicks y conquistaron el primer título de su historia. Ahora, 27 años después, Nueva York buscará revancha.

San Antonio contará con ventaja de localía gracias a su mejor récord de temporada regular, por lo que albergará los Juegos 1, 2, 5 y 7, mientras que Nueva York recibirá los Juegos 3, 4 y 6.

James Harden en los Cleveland Cavaliers ante Jalen Brunson de los New York Knicks. GREGORY SHAMUS/AFP fotos

Calendario completo de las Finales NBA 2026

Juego 1 : miércoles 3 de junio en San Antonio / 21:30 horas de Uruguay.

: miércoles 3 de junio en San Antonio / 21:30 horas de Uruguay. Juego 2 : viernes 5 de junio en San Antonio / 21:30 h.

: viernes 5 de junio en San Antonio / 21:30 h. Juego 3 : lunes 8 de junio en New York / 21:30 h.

: lunes 8 de junio en New York / 21:30 h. Juego 4 : miércoles 10 de junio en New York / 21:30 h.

: miércoles 10 de junio en New York / 21:30 h. Juego 5 *: sábado 13 de junio en San Antonio / 21:30 h.

*: sábado 13 de junio en San Antonio / 21:30 h. Juego 6 *: martes 16 de junio en New York / 21:30 h.

*: martes 16 de junio en New York / 21:30 h. Juego 7*: viernes 19 de junio en San Antonio / 21:30 h.

*En caso de ser necesarios.

Dónde ver las Finales NBA 2026 en vivo

Todos los partidos serán transmitidos por ABC en Estados Unidos y también estarán disponibles mediante NBA League Pass, sujeto a las restricciones regionales correspondientes.

Desde Uruguay también se puede ver a través de ESPN y vía streaming por Disney+.