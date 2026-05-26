Los Knicks barrieron a los Cavaliers, son campeones del Este y esperan por OKC o Spurs en las Finales de la NBA

Los New York Knicks sellaron este lunes una barrida por 4-0 a los Cleveland Cavaliers con una paliza por 93-130 con la que se proclamaron campeones del Este por primera vez desde 1999 y se clasificaron a las Finales de la NBA en busca de su primer anillo desde 1973.

Los Knicks esperan ahora a su rival por el título, que saldrá del duelo entre los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs, en unas finales del Oeste de enorme desgaste con la serie igualada 2-2.

Los Knicks llegan a las Finales tras unos 'playoff' casi perfectos con 12 victorias y solo dos derrotas, ambas en primera ronda ante los Atlanta Hawks. Ya hace más de un mes que perdieron su último partido y encadenan desde entonces once triunfos consecutivos.

Tras el 4-2 a los Hawks, los Knicks han barrido a los Philadelphia 76ers y a los Cavaliers.

El único asterisco para los Knicks es que, pese a acabar terceros en la temporada regular, solo se han medido a rivales con peor balance, siempre con el factor cancha a favor. Ante Thunder o Spurs tendrán por delante a un rival con mejor registro.

James Harden en los Cleveland Cavaliers ante Jalen Brunson de los New York Knicks. GREGORY SHAMUS/AFP fotos

Punto definitivo para el 4-0: Cavaliers 93-130 Knicks

Este lunes, los Knicks humillaron a los Cavaliers para mandarlos de vacaciones, de la misma forma que a los Hawks y los 76ers: con una paliza y con el pabellón rival repleto de seguidores neoyorquinos, incluido el séquito de famosos encabezado por Spike Lee y Timothée Chalamet.

Los 'Cavs' solo aguantaron medio cuarto. Un parcial de 0-20 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo puso a los New York Knicks con una ventaja de 26-50.

Cuando los Cavaliers se acercaron a solo 16 puntos después del descanso, los Knicks respondieron con otro parcial de 0-12 para cerrar la puerta a cualquier intento de remontada.

Y en el último cuarto, ya sin que los Cavaliers tuvieran nada que hacer, firmaron un nuevo parcial de 0-12 con el que se pusieron 76-117, poco antes de alcanzar su máxima ventaja de +45. Un auténtico huracán.

Karl-Anthony Towns terminó con 19 puntos y 14 rebotes, OG Anunoby sumó 17 puntos, Landry Shamet 16 y Jalen Brunson y Mikal Bridges 15 cada uno.

Para los Cavaliers, Donovan Mitchell terminó con 31 puntos, pero los 15 puntos de Evan Mobley y los 12 de James Harden —que llegó a Cleveland este invierno con el único objetivo de competir este año por el anillo— no fueron suficientes para resistir el vendaval.

Fue una serie que los Cavaliers perdieron en el primer partido en el Madison Square Garden, cuando dilapidaron 22 puntos en el último cuarto. A partir de ahí, todo fue una agonía.

Los Cavaliers regresaban a unas finales del Este por primera vez desde la salida de LeBron James rumbo a Los Ángeles en 2018, tras superar en siete partidos a los Toronto Raptors y los Detroit Pistons, pero la energía se les apagó en el Garden.