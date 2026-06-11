Los Knicks acarician el título luego de la remontada más épica en la historia de las finales de la NBA

Con la mayor remontada en la historia de las Finales, los New York Knicks derrotaron este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs y se colocaron a solo un triunfo de su primer título de la NBA desde 1973.

Los Knicks se levantaron de una desventaja de 29 puntos, lo que ningún equipo había logrado en las finales, y sellaron el triunfo con una épica cachetada de OG Anunoby a 1.2 segundos del final para poner la serie 3-1.

"Simplemente hay que hacer lo que sea necesario para ganar", dijo el Anunoby, autor de 33 puntos, sobre su tiro ganador. Tras la gesta, los Knicks disponen de tres oportunidades para cerrar medio siglo sin títulos, comenzando por el quinto asalto que se disputará en San Antonio.

Estadísticas de OG Anunoby de Sofascore, el héroe de la cuarta final de la NBA para New York Knicks.

A los Spurs de Victor Wembanyama, que logró 24 puntos y 13 rebotes, se les escapó de las manos un segundo triunfo seguido en Nueva York, que parecía asegurado con la ventaja de 81-52 que tenían después de una primera mitad también de récord.

Los texanos se habían ido al vestuario con 27 puntos de diferencia, la mayor al descanso para un equipo visitante en las Finales, tras un récord de 14 triples anotados.

"Haber jugado tan bien en la primera parte, haber conseguido esa ventaja y no haber rematado la faena es, como mínimo, decepcionante", reconoció su entrenador, Mitch Johnson.

El regreso a Nueva York, una ciudad enloquecida con los Knicks, estaba siendo una pesadilla para el equipo de Mike Brown. El lunes vieron esfumarse su racha de 13 partidos invicto en una noche de alta tensión dentro y fuera del Madison, con seguidores de los Spurs agredidos en las calles y varias decenas de detenidos.

El pivot Karl-Anthony Towns (13 puntos), su segundo mejor jugador y defensor de Wembanyama, se retiró al banco a los dos minutos de juego tras cometer dos faltas personales. Mientras Wemby sometía ambas pinturas, los afilados tiradores de los Spurs no daban tregua desde la larga distancia.

Devin Vassell (18 puntos), De'Aaron Fox (18) y el novato Dylan Harper (21) estuvieron infernales de afuera hasta lucir un asombroso registro de 11 triples anotados en 16 intentos (69%) al borde del descanso.

Los locales escucharon algunos silbidos de la tribuna en su camino al vestuario y a su regreso apretaron los dientes para evitar una derrota humillante. Los Spurs aún volaban con 29 puntos de ventaja cuando Wembanyama cometió una falta antideportiva sobre Towns con las que suma tres en estos playoffs y quedó a una más de recibir un partido de suspensión.

La acción encendió la mecha de la remontada. Liderados por Jalen Brunson, nuevamente figura con 36 puntos, los Knicks recortaron distancia a una velocidad vertiginosa. Los locales tomaron el mando del marcador por primera vez a 1 minuto y 22 segundos del final. En la última acción del partido, con los Spurs un punto arriba, Brunson falló un triple tapado por Wembanyama pero Anunoby se elevó sobre el resto de jugadores visitantes para alcanzar el rebote y sellar un triunfo con un cachetazo que fue un golpazo para el equipo de San Antonio que estuvo muy cerca de remontar el 0-2 inicial, con dos triunfos de visitante.

Estadísticas de la cuarta final de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

ESTADÍSTICAS DE SOFASCORE

La anterior mayor remontada en las Finales fue de 24 puntos a cargo de los Celtics ante los Lakers en 2008.

Con información de AFP