Finales de la NBA: con Brunson y Hart como figuras, los Knicks vencieron 105-95 a los Spurs y toman ventaja

Los New York Knicks vencieron 105-95 a los San Antonio Spurs y, con 30 puntos de Jalen Brunson, tomaron ventaja 1-0 en las Finales de la NBA. El segundo juego está fijado para el viernes en este mismo escenario.

Josh Hart también fue clave al aportar tres puntos, 15 rebotes y seis asistencias en 27 minutos de juego, según indican los datos de Sofascore.

Los Knicks prolongaron su extraordinario momento y, con carácter y talento, sellaron su duodécima victoria consecutiva en estos 'playoffs', tras eliminar a los Atlanta Hawks y arrollar 4-0 a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers en su camino hacia sus primeras Finales en 27 años.

Up 4 with under a minute to play.

Brunson creates space.

Brunson scores.



Knicks win Game 1 of the 2026 NBA Finals 🏆



Game 2: Friday, 8:30pm/et, ABCpic.twitter.com/2oimnrsyBE — NBA (@NBA) June 4, 2026

Los Spurs sucumbieron pese a los 26 puntos y doce rebotes del francés Victor Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA tras ser MVP del Oeste.

Estuvieron catorce abajo en el marcador los Knicks, pero el equipo de Mike Brown volvió a demostrar madurez. En el Frost Bank Center, repleto de aficionados de los Spurs, fueron Ben Stiller, Spike Lee y Patrick Ewing quienes lideraron la delegación de famosos y leyendas del baloncesto en celebrar.

Brunson selló trece de sus treinta puntos en el cuarto período, tras reponerse de un percance en una rodilla. OG Anunoby aportó doce en el último segmento y acabó con 17. El dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 18 puntos para los Knicks, que se hicieron con ventaja de campo en la serie.

Wembanyama intentó rebelarse, pero sus once puntos y siete rebotes sumados en el cuarto período, no les bastaron a los Spurs. Tampoco los 16 del novato Dylan Harper, que fue de más a menos, ni los 17 de Stephon Castle.

Los Knicks sellaron un parcial final de 11-0, al ritmo de un Brunson que anotó desde prácticamente todas las posiciones. El 11 de los Knicks enseñó el camino a su equipo. Y su sueño pasará por el Madison Square Garden

A los liderados por Mitch Johnson les tocará reaccionar inmediatamente para contener el impulso de los Knicks.

