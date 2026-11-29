Es un día que el básquetbol uruguayo estaba esperando hace tiempo porque hoy la Celeste puede clasificarse a un Mundial tras 40 años. El equipo de Gerardo Jauri visita a Puerto Rico a las 21:10 -partido que se podrá ver por Canal 5, DSports, cableoperadores, DGO, Paramount + y DAZN- con la gran chance de sacar su pasaje a Qatar 2027.

Atrás quedó la histórica victoria del jueves frente a Canadá en el Antel Arena en cifras de 84 a 78 que dejó a la selección muy cerca de volver a la Copa del Mundo.

“Me ha tocado vivir muchos momentos en la selección y este grupo trascendió la cancha, Gerardo nos convenció de lo humano”, confesó Joaquín Rodríguez, figura del enorme triunfo ante el combinado canadiense.

Joaquín Rodríguez festeja su hundida ante Canadá por las Clasificatorias. Foto: Ignacio Sánchez.

“Llegan un par de locos que aman jugar en la selección y Gerardo nos convenció de que si somos unos perros atrás le podemos competir a cualquiera. La AmeriCup fue un trampolín para no tener miedo”, sostuvo Rodríguez y con esa premisa de hacer historia Uruguay sale a enfrentar a Puerto Rico, que está muy complicado para poder sacar su boleto al Mundial de Qatar en 2027. Sin embargo, la victoria no es el único camino que tiene Uruguay para volver a una cita mundialista en esta disciplina.

Desde la hora 20:10, Panamá se mide ante Bahamas. Si el combinado panameño -que ya no tiene chances de clasificar al próximo Mundial- se queda con la victoria, los dirigidos por Jauri obtendrán su pasaje mundialista.

Uruguay tiene en claro que cuenta con dos vías para sellar hoy su boleto. Es cierto que en una depende de sí mismo, la otra puede ser por la noticia que llegue desde el Arena Roberto Durán en la Ciudad de Panamá.

Asimismo, la selección uruguaya querrá hacer historia por otro hecho importante, ya que va a intentar conseguir su primera victoria en suelo puertorriqueño.

Cabe destacar que los árbitros del encuentro serán el brasileño Alan Tiago Dos Santos, el mexicano Krishna Domínguez y el paraguayo Nicolás Flores Ávalos.

Las miradas estarán puestas en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón para ver si Uruguay romper esa pared y así vuelve a clasificarse a una Copa del Mundo luego de 40 años. Es hoy.

La duda en Puerto Rico

Puerto Rico tiene en claro que se juega sus últimas chances para soñar con el Mundial de Qatar 2027. El combinado boricua tiene un récord de 3-6 en el Grupo F, por eso puede pelear para intentar lograr el cuarto puesto de su zona para buscar el último cupo de las Américas para la cita mundialista.

En el combinado puertorriqueño hay un duda para enfrentar a la selección uruguaya y es que no se sabe si podrá llegar a tiempo Ismael Romero.