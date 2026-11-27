Joaquín Rodríguez habló en conferencia de prensa tras el triunfo de Uruguay ante Canadá que lo dejó a 40 minutos del Mundial de Qatar 2027. El mercedario resaltó la defensa y el compromiso del equipo, manifestó que es uno con muchos líderes y que la Celeste logró romper la barrera del "miedo" ante las potencias.

"Me ha tocado vivir muchos momentos en la selección uruguaya y este grupo trascendió la cancha, demostró otros valores", comenzó reflexionando sobre el equipo. Destacó como Gerardo Jauri los "convenció desde un valor humano" y como desde la Federación Uruguaya de Basketball "se ve felicidad". "Llegan un par de medios locos que aman esto, jugar por su selección, juntos. Gerardo nos convenció de que si nosotros somos unos perros atrás le peleamos a cualquiera" expresó el jugador del Gran Canaria y entiende que "la AmeriCup fue un trampolín para dejar de tener miedo a este tipo de rivales".

Además agregó que el DT "se ganó a los muchachos desde el corazón, desde lo humano" y destacó a la selección como una "sobrada de talento", que lo "tiene por todos lados". "En la selección uruguaya cada uno saca su mejor versión, se termina la ventana y estamos deseando venir de vuelta a jugar", dijo respecto al compromiso del grupo.

De la ausencia de Bruno Fitipaldo, Rodríguez confesó que "estaba muy entusiasmado y tenía muchísimas ganas de jugar este partido". "Un tipo con la experiencia que ha vivido más que yo de las malas se muere por estar, casi que llorando nos transmite que quiere estar con nosotros. Hoy nosotros jugamos por él, se la dedicamos a él, que seguramente esté en la casa súper emocionado y que si Dios quiere va a ser el capitán de nosotros jugando un Mundial porque se lo merece por su carrera", declaró respecto al jugador que pese a luchar por estar, una lesión lo dejó afuera. También expresó respecto al oriundo de Náutico que "es un profesional al 10.000% y ha marcado mucho a estos jóvenes".

Joaquín Rodríguez hace su transición a referente pero recuerda además de haber compartido cancha con el Panchi Barrera, los valores que le transmitió Rubén Magnano: "Él hablaba mucho de estos valores, de venir, siempre de estar para la selección. Me hablaba de que me iba a poner en un lugar internacional y el día que yo me vaya afuera no me tenia que olvidar porque es de donde yo había salido".