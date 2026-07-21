LDA: Stockolmo se clasificó a la Liguilla; Urupan y Montevideo dieron pasos, Lagomar arremete

La Liga de Ascenso confirmó a su cuarto clasificado a la Liguilla tras el triunfo de Stockolmo. Además hay una furiosa lucha por los últimos cuatro lugares, con el complemento de la fecha 11 por jugarse y dos etapas más.

La "S" terminó consiguiendo un triunfo heroico frente a Sayago. El azul entró en su visita al Roberto Moro seis puntos abajo al último cuarto y con un parcial de 24-11 lo supo dar vuelta. Los dirigidos por Diego Palacios contaron con grandes cierres de Andrés Aristimuño y Manuel Saavedra, en un equipo que encontró ventajas cuando pudo llevar el partido a la media cancha, repartió 26 asistencias y disfrutó de un gran 13/24 en triples, donde Felipe Silveira fue importante con dos en el último cuarto. El equipo de El Prado aseguró temprano su gran objetivo de la temporada, que era evitar uno de los descensos.

Montevideo no pasó zozobras ante Colón. El equipo del Mercado se quedó claramente (99-74) con un importante punto para elevar a cinco la barrera entre Liguilla y Reclasificatorio. El rojo además de tener a Xavier Cousté como gran exponente, con 27 puntos y un excelso 7/15 en triples, disfrutó de un dominio en la zona pintada (48 a 28 en puntos en la pintura) y contó con un equipo más largo, que le aportó 33 puntos de la banca, contra apenas nueve de su rival.

El que lo sigue de cerca es Lagomar, que derrotó a Albatros en un punto impostergable para seguir luchando por entrar en la parte alta. Si bien el verde llegó a sacar 25 puntos de ventaja en el tercer cuarto, el Ave logró bajar la barrera de los 10, pero no pudo coronar en un partido donde dejó 14 libres. De esta manera, los del barrio Atahualpa quedaron condenados a jugar la Reclasificación, mientras que el de la Costa —que debe un partido con Urupan— se mantiene en la pelea y consiguió un auspicioso rendimiento de su figura, que venía en una mala racha, Facundo Medina, que fue el goleador con 27 puntos y sumó 5/8 en triples.

Urupan dio un paso enorme a la Liguilla al llegar a su sexto triunfo, con un partido menos. El pandense, que supo estar 10 puntos abajo en el tercero, le revirtió un fundamental partido a Marne, gracias a un tremendo parcial de 26-9 en el último cuarto, para ganar por 83-74. Los dirigidos por Agustín Esteve lograron la remontada en base a dominar el rebote en aro contrario, donde capturó 23/48 y castigó con 25 puntos de segunda oportunidad, ante un rival que no sumó ninguno por dicha vía. Rick Jackson fue principal exponente con 22 puntos y 17 rebotes (nueve ofensivos), muy bien secundado por los 20 tantos de Joaquín Jones y los 18 de Anthony Hilliard. El Tifón de esta manera jugará el Reclasificatorio.

Con Trouville, Stockolmo, Tabaré y Olimpia ya asegurados en la Liguilla —y playoffs— ahora siete equipos se debaten los últimos cuatro lugares.

Verdirrojo (6-4) buscará el martes a la noche dar un paso grande la clasificación recibiendo a un rival directo como Larre Borges (4-6) a partir de las 20:15 horas. Olivol Mundial (3-7) se juega su última esperanza por entrar frente a Olimpia (8-2). En Pocitos la punta está en juego, cuando Trouville (9-1) reciba a Tabaré (8-2).