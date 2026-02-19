La LUB define sus últimos dos cupos a Liguilla: las probabilidades una a una, día, hora y dónde ver

Este jueves se definirán los últimos dos clasificados a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, donde tres de los cuatro partidos tendrán incidencia en la definición. Malvín y Unión Atlética se juegan prácticamente un duelo directo, con el arbitraje de Alejandro Sánchez Varela, Nicolás Revetria y Alejandra Godoy. Defensor Sporting buscará asegurar su pasaje al enfrentar a Aguada, en un partido que tendrá como árbitros a Julio Dutra, Gastón Rodríguez y Álvaro Labiuza. Además, si bien ya está clasificado, Nacional será juez en la definición, cuando reciba a Cordón. Impartirán justicia Andrés Laulhe, Carlos Romero y Esteban Ribas. Por último, Urunday Universitario y Peñarol, se medirán en la Avenida Joaquín Suárez, con puntos en disputa para la próxima fase. Diego Ortiz, Valentina Dorrego y Andrés Bustelo serán los árbitros designados.

Cómo se definen los últimos dos clasificados

Malvín, Unión Atlética y Defensor Sporting son los equipos que tienen sus boletos en disputa, los dos que ganan avanzarán a la Liguilla.

Si Aguada gana, automáticamente Malvín estará clasificado, sin importar su resultado en el clásico.

En cambio, Unión Atlética, no solo depende de Aguada para clasificar perdiendo, sino que además también de un triunfo de Cordón sobre Nacional.

Para Defensor Sporting es todo lo contrario. Si cae frente a Aguada, precisará de una derrota de Unión Atlética en el clásico, y una victoria de Nacional.

Hora y dónde ver la definición del Clasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los cuatro partidos serán emitidos a través de Básquet Pass a las 20:15 horas.

Además, el clásico entre Malvín y Unión Atlética irá por la señal de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV, gratis para usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Cómo sigue el torneo

La fecha 22 de la Liga Uruguaya de Básquetbol se complementa el viernes, con el partido entre Hebraica Macabi y Goes, a las 20:15 horas.

El campeonato luego parará para la disputa de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2027, donde Uruguay visitará a Argentina en Buenos Aires, el martes 27 de febrero, y a Cuba en Panamá, el lunes 2 de marzo.

Tras esto se dará comienzo a la Liguilla, donde los seis clasificados se enfrentan todos contra todos, a dos ruedas, donde todos tienen garantizado su lugar en los playoffs, solo juegan por ordenarse.

Por su parte, el Reclasificatorio reunirá a los seis equipos de la parte baja de la tabla, donde tras jugarse dos ruedas, todos contra todos, los dos primeros serán el "7" y el "8" en playoffs, y los dos últimos descenderán a la Liga de Ascenso 2027.