La Liga Uruguaya de Básquetbol define su cuadro de playoffs: mirá las 14 combinaciones posibles

La Liga Uruguaya de Básquetbol disputará su última fecha de fase regular este sábado, con tres partidos que irán a partir de las 21:30 horas y que tendrán incidencia directa en la conformación del cuadro de playoffs. Al momento solo se sabe que Peñarol (1) enfrentará a Urunday Universitario (8), mientras que Biguá (7) irá por el lado contrario del cuadro.

Los otros cinco equipos definen su lugar, siendo Nacional el único que depende de sí mismo para ser el segundo, pese a la quita de puntos que sufrió por los incidentes en el clásico. Recordar que el Carbonero ya aseguró ventaja de localía hasta las semifinales (las finales se definen en el Antel Arena) y el segundo será quien obtenga dicho hándicap. Además, los equipos que terminen en la tercera y cuarta ubicación, obtendrán la ventaja de cancha en los cuartos de final.

Los playoffs se juegan al mejor de cinco en sus dos primeras etapas (cuartos y semis), siendo local-visitante-local-visitante-local el mejor posicionado en fase regular. Por su parte, las finales se jugarán al mejor de siete.

Tras la quita de puntos a Nacional, tanto el Bolso, como Malvín, Aguada y Hebraica Macabi llegan con 47 puntos a la última fecha de la Liguilla, mientras que Defensor Sporting los sigue una unidad por detrás. Hay que aclarar que en caso de igualdad en la puntuación, lo que desempata es el sistema FIBA. Este evalúa los enfrentamientos directos entre los equipos empardados, en donde el tricolor es el mejor parado, al tener ventaja contra los equipos que están en la disputa.

La última fecha que se jugará el sábado a partir de las 21:30 horas, tendrá a Nacional recibiendo a Defensor Sporting, Malvín y Aguada se juegan un mano a mano por la ventaja, mientras que Hebraica Macabi irá al Palacio para enfrentar a Peñarol.

Hay que aclarar que la matemática podría cambiar en la propia tarde, porque el Aguatero espera por la resolución de un fallo del Tribunal de Penas, por su partido frente a Nacional, donde fue denunciado por insultos y arrojar proyectiles (hielos y un encendedor). En caso de que reciba la sanción mínima que establece el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo y pierda dos puntos, pase lo que pase el rojiverde será sexto, por lo que Ovación también incluirá esta posibilidad en los cálculos.

Recordar que el cuadro de playoffs se conforma por una parte del cuadro que se mencionará como "alta", que incluye a los cruces entre Peñarol y Urunday Universitario; y el cuarto ante el quinto; y la baja, en donde entrarán los partidos entre el segundo y Biguá; y el tercero frente al sexto.

Las posibilidades una a una

Ganan Malvín, Nacional y Peñarol, sin quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Aguada (4) vs. Hebraica Macabi (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Defensor Sporting (6)

Ganan Malvín, Nacional y Peñarol, con quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Nacional y Hebraica Macabi, sin quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Aguada (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Defensor Sporting (6)

Ganan Malvín, Nacional y Hebraica Macabi, con quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting y Peñarol, sin quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Aguada (5)

Parte baja: Malvín (2) vs. Biguá (7) y Nacional (3) vs. Hebraica Macabi (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting y Peñarol, con quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Hebraica Macabi (5)

Parte baja: Malvín (2) vs. Biguá (7) y Nacional (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting (por 22 puntos o menos) y Hebraica Macabi:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Nacional (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

*La quita de puntos a Aguada no modifica este escenario

Ganan Malvín, Defensor Sporting (por 23 puntos o más) y Hebraica Macabi, con quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Nacional (5)

Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Aguada y Nacional sin quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Malvín (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Aguada (3) vs. Defensor Sporting (6)

*Peñarol vs. Hebraica Macabi no modifica este escenario

Ganan Aguada y Nacional con quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Aguada (6)

*Peñarol vs. Hebraica Macabi no modifica este escenario

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Peñarol, sin quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Hebraica Macabi (5)

Parte baja: Aguada (2) vs. Biguá (7) y Nacional (3) vs. Defensor Sporting (6)

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Peñarol, con quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Hebraica Macabi, sin quita de puntos para Aguada:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Nacional (5)

Parte baja: Aguada (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Defensor Sporting (6)