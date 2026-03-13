El Reclasificatorio pone en juego tres partidos que pueden apretar la lucha por los playoffs: hora y dónde ver

La tercera fecha del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol juega su etapa completa, con partidos que pueden ser bisagra, por el ingreso a playoffs, y la lucha por el descenso. Urunday Universitario, que es el rival a alcanzar por los de media tabla, buscará sostener su diferencia con el tercero, al recibir en la Avenida Joaquín Suárez a Welcome, que está necesitado de sumar, para volver a prenderse en la pelea por quedarse en primera. El arbitraje estará a cargo de Adrían Vázquez, Martín Rial y Esteban Ribas. Por su parte, Unión Atlética y Goes, juegan un punto recontra directo en la calle Velsen, donde el ganador se subirá al tren para pelear por los playoffs, y el perdedor seguirá luchando con los de abajo. Los árbitros serán Andrés Laulhe, Gastón Rodríguez y Christian Barreiro. Además, Biguá, puede quedar a tiro de asegurar matemáticamente su lugar en la postemporada, si vence a Cordón en Villa Biarritz. El albiceleste, de no ganar, quedará sin margen de error, para mantener la categoría. Impartirán justicia Gonzalo Salgueiro, Carlos Romero y Alejandra Godoy.

El Estudioso viene de caer ante el Pato, en un partido que prácticamente resignó el primer lugar, y ahora precisa los puntos para conservar los dos triunfos de ventaja sobre el tercero. En frente tendrá al equipo de Parque Rodó, que fue vapuleado por la UA, que se le escapó a tres victorias, por lo que recortar para la "W" es urgente para seguir ilusionado con quedarse en primera.

Por su parte, el azulgrana y el Misionero, que vienen de ganar, para alejarse de la zona roja, ahora tienen a Urunday cerca, y jugarán un partido directo, donde ambos buscarán ponerse a tiro del verde. Goes había contado con el retorno de Xavier Cousté que tuvo un buen partido.

El partido más desparejo en la tabla será en Villa Biarritz. Biguá intentará mantener los seis de ventaja contra el tercero, con siete partidos por jugar, y quedar muy cerca de los playoffs. Por su parte, el albiceleste, que llega cinco por detrás de la zona de salvación, está obligado a recortar.

Hora y dónde ver la fecha 3 del Reclasificatorio

El partido que irá a las 21:15 horas, entre Unión Atlética y Goes, será transmitido a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de Montecable, la red de cables del interior, y por Antel TV, gratis para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Este, y los otros dos encuentros que se jugarán a las 20:15, serán además transmitidos por Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.