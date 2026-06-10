Dónde ver las Finales de la NBA en vivo entre los New York Knicks y San Antonio Spurs

Los New York Knicks y los San Antonio Spurs disputarán el cuarto juego de las Finales de la NBA este miércoles 10 de junio de 2026. Se volverán a ver las caras en el emblemático Madison Square Garden a partir de las 21:30 horas.

Los Knicks lideran la serie por 2-1 luego de volverse de San Antonio con dos triunfos. Los Spurs de Victor Wembanyama intentarán lograr su segunda victoria en Nueva York para empatar las finales.

¿Dónde ver las Finales de la NBA en vivo?

Los juegos de las Finales de la NBA se pueden ver en vivo en nuestro país a través de las plataformas de Amazon Prime Video y NBA League Pass.

Jalen Brunson, una de las figuras de New York Knicks. Foto: GREGORY SHAMUS/AFP fotos.

Los Spurs ganaron en Nueva York y buscan empatar la serie

El equipo de Texas evitó quedar contra las cuerdas tras ganar el lunes en el Madison Square Garden por 115-111. Los Spurs, que hicieron estragos en la zona pintada en el primer cuarto, sufrieron un muy mal segundo cuarto defensivo, donde el equipo sufrió 42 puntos, sustentados en un enorme pasaje de Jalen Brunson, la gran figura del equipo neoyorquino, que anotó 32 unidades. OG Anunoby aprovechó los espacios que tuvo ante el gran momento de Brunson y los Knicks parecían encaminarse a un 3-0, tirándole el factor anímico arriba a unos Spurs que parecían superados luego de perder dos partidos muy parejos.

El cambio para el equipo de San Antonio fue sacar a Wembanyama de la pintura, más allá de alguna acción puntual donde anotó desde puentes aéreos. Pero el francés se despachó con dos triples pesados —uno con falta— y repartió desde el alto varias asistencias (6), coronándose nuevamente como la gran figura, con 32 puntos y 8 rebotes. Stephon Castle lo secundo de buena manera (23) y sobre todo aportó un triple pesado a dos minutos del final cuando expiraba la ofensiva y De’Aaron Fox puso la daga cuando arremetían los Knicks y parecían llevárselo de atrás anotando tiros difíciles.

Victor Wembanyama lanza el balón en las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs. Foto: EFE.

Ahora, los Spurs intentarán arrebatar la ventaja de localía que los Knicks consiguieron en los dos primeros encuentros. Las finales volverán a San Antonio el próximo sábado.