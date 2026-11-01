Con el boleto asegurado al Final Four, Nacional define el primer lugar frente a Mogi: hora y dónde ver

Nacional se llevó de São Paulo el objetivo de clasificar al Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol, el tercero consecutivo en un torneo internacional. Pero ahora el tricolor definirá frente al local, Mogi, el primer lugar del grupo, lo que significaría un mejor rival para semifinales.

El Bolso aseguró su boleto tras vencer a Independiente de Oliva en la primera fecha —por un ajustado 101-98— y a Jorge Guzmán 107-88. El equipo de Álvaro Ponce consiguió en el campeonato la identidad que se espera ver de su equipo, uno que sostenga siempre alta la intensidad, que pueda elevar el ritmo y obtener variantes en ofensiva. No dependió exclusivamente de la potencia física de Luismal Ferreiras, sino que el torneo le permitió a Andrew Goudelock y Nick King mostrar sus mejores caras en ofensiva. La gran revelación ha sido Ignacio Xavier, que inclinó la balanza hacia lado tricolor con sus ingresos, elevando el tono y teniendo muy buenos aportes en ataque.

En frente tendrá a su rival más exigente hasta ahora. Los organizadores de la serie sacaron a todos sus rivales de la cancha, pero Independiente de Oliva le desnudó falencias defensivas en el último enfrentamiento, donde tuvo la última bola para ganarlo o ir a suplementario. Los argentinos hicieron daño con segundos tiros y durante varios pasajes anotó con facilidad.

El reciente campeón del Campeonato Pausita cuenta con dos nombres pesados, que vienen de eliminar a Nacional en la última Basketball Champions League Americas con Sesi Franca: Lucas Dias y Georginho. Ambos tienen además una larga trayectoria en la selección, siendo además olímpicos en París 2024. Además cuentan con otro experiente jugador, Danilo Fuzaro. Su mayor exponente goleador en el torneo ha sido Daniel Von Haydin, con 18,4 puntos promedio.

Recordar que el ganador enfrentará al segundo del Grupo F y el perdedor a quien gane dicha serie. Esta tiene dos equipos pesados que vienen de jugar el último Final Four de la BCLA: Boca Juniors —el último campeón— y Flamengo. Además dicha zona la integran Brasília y Paisas, de Colombia. Aún no tiene una sede definida y se jugará del 13 al 15 de noviembre.

Hora y dónde ver Mogi vs. Nacional por la Liga Sudamericana de Básquetbol

Mogi y Nacional cerrarán el Grupo E a partir de las 19:10 horas. El partido lo emite gratis el canal de YouTube de FIBA para todo el mundo, exceptuando Argentina y Ecuador. Además lo pasa la plataforma de streaming, Básquet Pass.

Cuándo se juega el Final Four

La Liga Sudamericana se definirá en formato de semifinales, tercer puesto y final a un partido en sede de uno de los equipos clasificados. Se jugará el 5 y 6 de diciembre.