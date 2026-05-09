Aguada y Defensor Sporting buscarán estirar sus ventajas jugando como locales: hora y dónde ver

Los segundos puntos de los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierran en la noche del sábado. A primera hora, Aguada buscará confirmar la localía al recibir a Hebraica Macabi en el Estadio Propio Aguatero, mientras que en el juego de fondo Defensor Sporting y Malvín se vuelven a medir en el Estadio Óscar Magurno, tras ir a alargue en sus últimos dos enfrentamientos directos.

El Aguatero se impuso en el primer punto, en un disputadísimo partido, donde logró ser más consistente defensivamente, tras la salida de Diego Vadell. Leandro Taboada volvió a hacerse cargo de la dirección técnica y fue importante plantando una zona en momento crítico, mientras que Donald Sims y Joaquín Rodríguez fueron los hombres del cierre. El rojiverde ante Macabi logró quebrar casi dos meses, sin poder ganar dos partidos consecutivos. En frente tendrá a un rival que viene de cuatro derrotas consecutivas, cuando parecía enderezar el rumbo tras las llegadas de Charles Mitchell y Brandon Weatherspoon. En el Estadio Romeo Schina fue triunfo de Aguada 78-73. Arbitrarán Julio Dutra, Valentina Dorrego y Martín Rial.

El juego de fondo es el que ha demostrado más paridad, no solo por lo que refleja la tabla, sino también por lo que supo regalar el enfrentamiento durante la temporada. Pese a eso, Defensor Sporting es la primera vez que puede derrotar a Malvín en su quinto duelo, con un Victor Rudd bestial y un buen cierre de Mauro Zubiaurre. Por su parte, el Playero llegó a su sexta derrota en los últimos siete partidos y buscará recuperar la localía para no quedar contra las cuerdas. Impartirán justicia Alejandro Sánchez Varela, Gonzalo Salgueiro y Aline García.

Hora y dónde ver Aguada vs. Hebraica Macabi y Defensor Sporting vs. Malvín

El encuentro entre Aguateros y Macabeos se jugará a partir de las 19:15 horas, mientras que el Fusionado enfrentará al Playero a las 21:45. Ambos irán a través de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.