Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF

Noticias de Corona británica en El País Uruguay

El rey Carlos III de Gran Bretaña sale de un automóvil al llegar para visitar el complejo deportivo, de entretenimiento y exposiciones Lansdowne Park en Ottawa.

La fuerte acusación del hermano de Lady Di contra Carlos III y la inusual respuesta del Palacio de Buckingham

El rey Carlos III de Gran Bretaña pronuncia un discurso en el Parlamento italiano como parte de una visita de Estado.

El rey Carlos III habló de su batalla contra el cáncer y dijo que es una experiencia "a veces aterradora"

Kate Middleton: la Princesa de Gales ya sufrió una fuga de un parte médico suyo en 2012.

Reacciones al anuncio de Kate Middleton: desde el shock en los turistas hasta el apoyo de la Casa Blanca

El rey Carlos III en su coronación y su hijo, el príncipe Guillermo

Corona británica: cómo queda la línea de sucesión al trono luego de la proclamación del rey Carlos III

Los reyes Carlos III y Camila en la procesión luego de su coronación

En fotos: así se desarrolló la coronación del rey Carlos III este sábado 6 de mayo

Rey Carlos III. Foto: AFP.

Coronación del rey Carlos III: ¿por dónde se puede ver en vivo este sábado?

Visita de Principe Carlos de Inglaterra

"Uruguay será un país muy especial": la visita de Carlos III a Montevideo en 1999

principe Harry

El príncipe Harry asistirá sin su esposa Meghan a la coronación del rey Carlos III

Principe Harry y Meghan Markle

Príncipe Harry viajó a Londres por juicio al Daily Mail