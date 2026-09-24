La fuerte acusación del hermano de Lady Di contra Carlos III y la inusual respuesta del Palacio de Buckingham

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, publicó recientemente un libro que ha puesto el foco sobre la familia real británica, según reporta la agencia de noticias AFP.

En "Swan Song: Diana, My Sister" ("El canto del cisne: Diana, mi hermana"), Spencer acusa al rey Carlos III de haber mostrado una actitud "de una jovialidad despreocupada" tras el accidente automovilístico fatal que terminó con la vida de Diana el 31 de agosto de 1997 en París.

A casi treinta años de la tragedia, el libro ha salido a la venta en decenas de países, mientras que ya se adquirieron los derechos para traducirlo a doce idiomas, según cuenta AFP.

Copias de libro Swan Song: Diana, My Sister a la venta en Londres. Foto: Henry Nicholls/AFP.

En su primer día en el mercado, ocupó el duodécimo puesto en la lista de los más vendidos de la web británica de Amazon, excluyendo las novelas. Sin embargo, algunos extractos publicados desde el 16 de setiembre por el diario Daily Mail generaron un inusual desmentido por parte del Palacio de Buckingham, algo poco frecuente en la institución.

Qué dice el libro sobre Carlos III y la muerte de Lady Di

Según relata Spencer, durante una conversación telefónica tras el accidente, el entonces príncipe de Gales parecía "como si se hubiera ganado la lotería". El hermano de Diana sostiene que el heredero al trono veía en la tragedia la oportunidad de "casarse con la mujer que amaba", en referencia a Camila, hoy reina consorte.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camila de Gran Bretaña llegan a la Base Conjunta Andrews. Foto: AFP

El libro también retoma la tensión entre ambos sobre la participación de los príncipes Guillermo y Enrique en la procesión detrás del ataúd de su madre durante el funeral. Spencer acusa a Carlos de haber mostrado "desprecio" hacia Diana y de haber dicho que ella sería "olvidada pronto".

El Palacio de Buckingham respondió con un comunicado poco habitual en el que argumenta: "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos".

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña, el conde Spencer, el príncipe Enrique y el entonces príncipe Carlos caminan por los exteriores de la Abadía de Westminster durante el funeral de la princesa Diana Foto: JEFF J MITCHELL/AFP

En una entrevista posterior con el Mail on Sunday, Spencer mantuvo sus señalamientos y reprochó al rey que ponga en duda su testimonio.

El autor también afirma que Diana pensó en anular su matrimonio después de descubrir una pulsera que Carlos le había comprado a Camila, y que la princesa, presa de pensamientos suicidas, condujo varias veces hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra. Según Spencer, el amor que sentía por sus hijos "le impidió ir más lejos".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.