"Usé una birome para rascarme": la defensa de un diputado argentino acusado de consumir drogas en una sesión
Juan Manuel Rossi salió al cruce de las imágenes viralizadas durante un debate en la Cámara baja de Entre Ríos. Ofreció someterse a pruebas médicas y acusó a sectores opositores de difamación.
Un diputado de la provincia argentina de Entre Ríos se vio envuelto en una serie de acusaciones de haber consumido drogas durante una sesión en la Cámara baja de la región. Luego de que escalara la polémica por las imágenes, con un video que se volvió viral en redes, el funcionario salió a responder, desmintió las afirmaciones y aseguró que se trató de una “operación” en su contra.
Todo comenzó cuando la transmisión de la Cámara de Diputados mostró a Juan Manuel Rossi, dirigente del Partido Socialista local, sentado al lado de una de sus compañeras, María Elena Romero. Mientras la legisladora hablaba, él realizó un gesto en el que se acercó un dedo a la nariz y se tapó levemente el rostro con la mano derecha, en donde llevaba un objeto que no terminó de distinguirse en la toma.
Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome "falopero". En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo.— Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 22, 2026
Son los mismos operadores berretas del PJ kirchnerista que se dedican a hacer… pic.twitter.com/6snmQ3NJok
Rápidamente, los comentarios en redes y de la oposición apuntaron a que el movimiento habría sido realizado con la intención de consumir algún tipo de estupefaciente. Horas más tarde, Rossi usó sus redes sociales para refutar las versiones y aclarar lo sucedido durante el debate por la reforma previsional.
“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, explicó en su cuenta de X sobre el movimiento que realizó con la mano.
Si bien en las imágenes no se ve con claridad la birome a la que hizo referencia, su relato parece coincidir con lo que mostró el video.
“Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, acusó, atribuyendo la maniobra a sectores de la oposición provincial, y siguió: “Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de [Sergio] Urribarri (exgobernador de Entre Ríos), los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?“.
Apoyo político e hipótesis de manipulación con IA
Tras su declaración, varios funcionarios mostraron su apoyo al legislador. Incluso Mauricio Colello, Secretario General de la gobernación de Entre Ríos, sumó detalles a la afirmación de Rossi y denunció que se trató de un video “manipulado con Inteligencia Artificial (IA)”. “Cruza todos los límites. No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto”, escribió en solidaridad al legislador.
La Nación/GDA
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