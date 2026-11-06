Viviendas de hasta $ 6,5 millones: el nuevo llamado del gobierno para construir edificios en Montevideo

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), a través de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) abrieron un llamado para seleccionar empresas constructoras que se encarguen del diseño y la construcción de hasta seis edificios de vivienda colectiva en Montevideo.

La iniciativa está dirigida a familias de ingresos medios y medios-bajos que enfrentan dificultades para acceder a una solución habitacional adecuada a través de los mecanismos habituales del mercado inmobiliario.

Se trata del primer llamado realizado mediante el Fideicomiso de Administración de Infraestructura MVOT-Dinavi, en el que la CND actúa como fiduciaria. El procedimiento se desarrollará bajo la modalidad de precio-proyecto-terreno, por lo que cada empresa interesada deberá presentar un terreno, un anteproyecto arquitectónico y una oferta económica.

Las empresas que resulten adjudicadas tendrán a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de los edificios bajo la modalidad “llave en mano”. Esto incluye espacios comunes, estacionamientos, infraestructura, instalaciones, conexiones y las habilitaciones correspondientes.

¿Cómo serán las viviendas?

Cada propuesta deberá contemplar entre 40 y 60 viviendas, por lo que, en caso de adjudicarse los seis edificios con la capacidad máxima prevista, el llamado podría alcanzar un total de 360 unidades habitacionales.

Según las condiciones establecidas, el 21% de las viviendas deberá ser de un dormitorio, el 66% de dos dormitorios y el 13% restante de tres dormitorios. Para cada una de estas categorías se permitirá una tolerancia de tres puntos porcentuales.

En cuanto a los costos, el llamado establece un precio máximo de $ 6.540.000 por vivienda promedio, monto que contempla la construcción, el proyecto ejecutivo, impuestos, leyes sociales y la incidencia del terreno.

Construcción de vivienda social. Foto: Darwin Borrelli. Archivo El País

Los plazos de ejecución también dependerán de la cantidad de unidades de cada edificio. Para los proyectos de entre 40 y 50 viviendas, el plazo máximo será de 510 días calendario, mientras que para los de entre 51 y 60 unidades se extenderá a 540 días.

¿Cómo se seleccionarán los proyectos?

La selección de las propuestas se realizará mediante un concurso de arquitectura patrocinado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), que tendrá carácter anónimo.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por tres arquitectos: uno designado por Dinavi, otro por la SAU y un tercero elegido por los concursantes.

Ley. Bajo el régimen de vivienda promovida Montevideo ha concentrado la inversión con más de 1.270 proyectos activos en un total de 1.935. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País

La propuesta arquitectónica tendrá el mayor peso en la evaluación final, con un 60% del puntaje, seguida por la oferta económica, con un 25%, y las características del terreno, con el 15% restante.

El proceso estará dividido en tres etapas: precalificación de empresas constructoras, precalificación de terrenos y presentación de anteproyectos y ofertas económicas.

La primera instancia permanecerá abierta hasta el martes 24 de noviembre de 2026 a las 12:00, con inscripciones en línea. Las fechas de las siguientes etapas y las bases del concurso se publicarán junto con la nómina de empresas precalificadas.