UTE colocó US$ 179 millones en Obligaciones Negociables a través de Bevsa, ¿para qué estarán destinados los fondos?

UTE colocó títulos de deuda a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa) mediante un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 179 millones, en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP). Los fondos obtenidos a través de esta emisión estarán destinados al manejo de deuda como al plan de inversiones de UTE y la amortización del capital se realizará en tres cuotas: las dos primeras por 33% y la última por el 34%.

La colocación de los nuevos títulos estuvo compuesta por la Serie A de títulos en UI, con vencimiento a 19 años y una tasa de interés de 3,20% lineal anual con pago semestral. Allí se licitaron 750 millones de UI (unos US$ 121 millones al valor actual), con una demanda que alcanzó los 1.388 millones de UI, (aproximadamente US$ 223 millones), lo que significó un 85% más que lo disponible. Los precios de las ofertas oscilaron entre 94,84 y 104,03, con un precio medio de 99,86 y un precio adjudicado de 100,7.

Parque solar fotovoltaico.

Por otra parte, la colocación de títulos de la Serie B en UP, con vencimiento a 25 años y con una tasa de interés de 2% lineal anual con pago semestral. En ella se licitaron 2.737 millones de UP, (unos US$ 121 millones al valor actual), con una demanda que alcanzó los 3.033 millones de UP, (aproximadamente US$ 134 millones), un 11% más que el monto disponible. Los precios de las ofertas se ubicaron entre 94,84 y 104,03, con un precio medio de 99,86 y un precio de adjudicación de 100,34.

La demanda de ambas series duplicó el monto máximo del programa. En tanto, los títulos de deuda fueron calificados AAA (uy) por Fix Scr Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. para ambas series en UI y UP.

Inversiones

El plan de inversiones de UTE para 2026-2030 incluye incorporaciones físicas de expansión y reposición para garantizar el futuro abastecimiento de energía eléctrica. El mismo supera los US$ 1.700 millones para el quinquenio, de los cuales US$ 325 millones están previstos para 2026 y una parte de ellos estarán financiados mediante el programa de emisión.

“Este tipo de emisiones, que permiten alternativas en distintas monedas y valores, sigue siendo innovador en el mercado local. Por un lado, facilita a los emisores alcanzar distintos objetivos, como la obtención de nuevos fondos y el re perfilamiento de vencimientos, y por otro, ofrece a los inversores la posibilidad de elegir la opción que mejor se ajuste a sus intereses.”, dijo el gerente general de Bevsa, Diego Labat.

Por su parte, el equipo financiero de UTE remarcó la confianza del mercado a través de los inversores institucionales, que acompañan a UTE en su política de desarrollo y sostenibilidad.