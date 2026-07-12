Uruguay se convierte en pionero regional al aplicar una política de Estado para turismo inteligente

Artigas, Ciudad de la Costa, Durazno, Flores, Fray Bentos, Maldonado, Paysandú, Piriápolis y Villa Soriano fueron seleccionados para empezar el proceso de implementación del modelo de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes (DIT), una nueva iniciativa que busca fortalecer la planificación, la innovación y la gestión turística a través de herramientas basadas en datos. El anuncio de esta inicativa fue hecho por el Ministerio de Turismo (Mintur), que además firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) para acompañar el desarrollo de esta iniciativa en el país.

Los destinos seleccionados realizarán un proceso de autodiagnóstico para evaluar su situación y definir oportunidades de mejora, mientras que Piriápolis avanzará también en un diagnóstico integral con apoyo de consultores especializados. La subsecretaria de Turismo, Ana Claudia Caram, destacó que el Ministerio apuesta a un modelo de desarrollo turístico basado en la planificación y el trabajo conjunto con distintas instituciones.

La jerarca señaló que el modelo se basa en cinco ejes: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, tecnología e innovación, y remarcó que el objetivo es que los destinos cuenten con herramientas que les permitan tomar decisiones mejor fundamentadas. “Queremos que todo nuestro territorio pueda pensarse con apoyo técnico y avanzar con datos para tomar decisiones oportunas”, expresó.

Ana Claudia Caram. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, el secretario técnico de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, Gonzalo La Rosa, resaltó que Uruguay se convirtió en el primer país de la región en adoptar este modelo como política de Estado.

Explicó que gracias a esta metodología van “a estar tomando decisiones basadas en datos, en información y en indicadores, pensando no solo en la cantidad de turistas que llegan, sino también en un turismo sostenible que cuide el patrimonio natural y cultural y mejore la experiencia de quienes visitan los destinos”.

Agregó que el proceso permitirá que los destinos compartan buenas prácticas con otras ciudades de Iberoamérica que ya aplican este modelo, fortaleciendo el aprendizaje conjunto y la mejora continua.