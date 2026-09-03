Un uruguayo es uno de los candidatos a dirigir el principal organismo mundial en energías renovables

El uruguayo Alfonso Blanco, quien fuera secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) entre 2017 y 2023, pasó a la lista de 10 candidatos entre más de 120 postulaciones globales para el cargo de director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena, por sus siglas en inglés). Es el máximo cargo dentro de la estructura funcional del organismo.

Blanco superó el primer filtro técnico de evaluación y tiene entrevista presencial en Abu Dhabi en la primera semana de setiembre.

Irena es el principal organismo intergubernamental dedicado a promover la transición hacia las energías renovables a nivel global. Su liderazgo tiene relevancia en cuestiones estratégicas como energía, inversión, tecnología, transición climática y desarrollo.

Por la importancia creciente de la transición energética en la economía y la geopolítica mundial, ocupar una posición de liderazgo en Irena supone una importante plataforma de influencia internacional.

Balance energético nacional El País

En esta instancia, el respaldo de cada país resulta fundamental para transformar una postulación técnicamente competitiva en una candidatura con respaldo nacional, regional e internacional.

Que un uruguayo ocupe el puesto en disputa en Irena permitiría proyectar y capitalizar internacionalmente el proceso uruguayo de transformación de su matriz energética, construido durante las últimas décadas.

Al mismo tiempo, permitiría dar mayor visibilidad a Uruguay, fortalecer su presencia diplomática y abrir redes y oportunidades vinculadas a energía, inversión, innovación y nuevas tecnologías.

PLANTA DE BIOMASA DEL GRUPO WEYERHAEUSER EN TACUAREMBO, PLANTA DE GENERACION DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE PULPA DE PINO Y MADERA, FORESTACION

Blanco es ingeniero industrial mecánico por la Universidad de la República (UdelaR) y MBA de la Universidad ORT Uruguay. Entre 2005 y 2013, lideró la estrategia nacional de Uruguay para la eficiencia energética y la generación de electricidad a partir de biomasa.

Irena cuenta con la adhesión 170 países y tiene sede en Abu Dhabi. Fue creada en 2009 y Uruguay es uno de los fundadores, aunque la adhesión plena fue ratificada por el Parlamento en 2011.