Trabajadores de La Vienesa levantan ocupación y buscan acceder a seguro de desempleo especial

Redacción El País

Luego que el lunes pasado se diera de baja a todo el personal de La Vienesa para que pudieran acceder al seguro de desempleo, los trabajadores resolvieron levantar este jueves la ocupación de la casa central de la panadería instalada el viernes pasado. Con la presencia de la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, el propietario de la empresa, Alejandro Aguerre y los trabajadores firmaron un acta a la que accedió El País, que establece: "La Mesa Coordinadora del Pan y Afines solicita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la implementación de un seguro de desempleo especial para los trabajadores que no cumplan con los requisitos para el acceso al derecho".

Hace algunos meses la panadería se encontraba en negociaciones con el MTSS y el sindicato para evitar el cierre de la misma. Sin embargo, el pasado lunes el dueño confirmó el cese de actividades en las ocho sucursales. En el medio se produjo la ocupación de la casa central ubicada en avenida Rivera y Luis Ponce por parte de los trabajadores con motivo de falta de pago de sueldos y se aguardó la intervención de la cartera.

Según comentó el presidente de la Mesa del Pan, Luis Echevarría, las deudas de la empresa ascenderían a US$ 1 millón y agregó que el dueño confirmó que la empresa "estaba quebrada". Sin embargo, Aguerre señaló a El País que aún no daría declaraciones.

Panadería La Vienesa

Por otra parte, Barrios aseguró que la cartera se encuentra realizando un seguimiento de la situación y agregó que se abordarán líneas de trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para que los trabajadores puedan reinsertarse en el mercado.

Ocuparon la sede central de la panadería La Vienesa. Foto: Leonardo Mainé.

Una de las alternativas que se evaluó por parte de los trabajadores es la conformación de una cooperativa para quienes no logren reinsertarse. Echevarría dijo que los empleados se encuentran dialogando con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), mientras que Barrios sostuvo que si bien es una de las medidas propuestas por el sindicato, "no se dialogó del tema en la reunión".

En ese sentido, Echevarría indicó que se mantuvieron reuniones con el grupo Bimbo para la reinserción de algunos trabajadores, quienes se comprometieron a recibir los curriculums de trabajadores de La Vienesa y tratarlos con prioridad en caso de necesitar personal. Además, señaló que se trabaja en conjunto con el Centro de Industriales Panaderos sobre la conformación de una bolsa de trabajo.