La Vienesa: ¿cómo fue la reunión con el Ministerio de Trabajo y qué pasará con la ocupación?

Redacción El País

Trabajadores de la panadería La Vienesa y la Mesa Coordinadora del Pan y Afines mantuvieron una reunión con la directora Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marcela Barrios y con el director Nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, durante este mediodía. El objetivo del encuentro fue analizar la situación de los trabajadores luego del cierre de las ocho sucursales de la panadería.

Según explicó el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echeverría, los planteos a Di Doménico estuvieron vinculados a la implementación de un seguro de paro especial. En ese sentido, comentó que mañana se concretará una nueva reunión con el propietario de la empresa, Alejandro Aguerre, para detallar los seguros de desempleo.

En una primera instancia, se espera trabajar en los amparos especiales para aquellos empleados que no cuentan con seguro común, según estimó, serían unos 20 trabajadores.

Trabajadores de la Vienesa cortaron la calle Rivera. Foto: Belén Fourment/El País.

Por otra parte, durante los próximos meses la Mesa del Pan se dedicará a reubicar a otros trabajadores mediante el asesoramiento en la actualización de currículums y capacitaciones profesionales. Para ello se planea establecer un diálogo con el Instituto Nacional de Formación Profesional (Inefop) para profesionalizar a los trabajadores y lograr reinsertarlos en el sector.

Echevarría expresó que para lograr una mejor reinserción de los trabajadores, se trabajará en conjunto con el Centro Industrial de Panaderos, que nuclea al sector empresarial de las panaderías. El objetivo de este vínculo será que los trabajadores de La Vienesa puedan ser absorbidos por otras empresas que estén en busca de personal. Echevarría consideró que una de esos casos podría ser el grupo Bimbo a través de las marcas Pagnifique y Los Sorchantes.

Fachada de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Francisco Flores/El País.

Otro de los principales mecanismos que se evaluó luego del cierre de la empresa fue la conformación de una cooperativa por parte de los trabajadores, para la cual se dialoga con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop). De acuerdo con lo que indicó Echevarría, se buscará agotar las vías de reinserción previas y en caso de no reubicar a los trabajadores, se evaluará la implementación de un emprendimiento autogestionado.

"Hay un compromiso por parte del MTSS de rever los casos y poder ampliar seguros", dijo Echevarría y agregó que hoy se dieron de baja a unos 55 trabajadores de un total de 80 afectados para que puedan acceder al seguro de desempleo.

Por otra parte, el presidente de la Mesa del Pan expresó que la empresa se había comprometido a realizar un llamado a concurso. "Si en 72 horas luego de firmar el acuerdo y levantar la ocupación el propietario no llama a concurso, los trabajadores harán el llamado", señaló.