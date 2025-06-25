Trabajadores de La Vienesa aguardan reunión con el gobierno para levantar la ocupación de la casa central

Redacción El País

A partir del cierre de todas las sucursales de la panadería La Vienesa, la comisión de Asuntos Laborales del Pit - Cnt mantuvo una reunión con los trabajadores de la empresa durante la tarde del martes. En ella se dialogó sobre la posible conformación de una cooperativa y los pasos a seguir para reubicar a los 80 empleados afectados.

Según dijo a El País el presidente de la Mesa Coorinadora del Pan y Afines, Luis Echevarría, la reunión tuvo como punto central la situación de los trabajadores y por este motivo, se abrió un llamado solidario para recaudar alimentos no perecederos.

Otro de los temas principales fue la conformación de una cooperativa que ampararía a entre 20 y 25 trabajadores. Para evaluar el tema, Echevarría aseguró que se mantienen conversaciones con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) y agregó que la próxima semana se plantearán las formalizaciones necesarias para crear la nueva modalidad de trabajo.

Ocuparon la sede central de la panadería La Vienesa. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, Echevarría resaltó que ya se mantuvo un diálogo informal con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y agregó que se aguarda tener una reunión este miércoles con el objetivo de evaluar la medida de un seguro de paro especial. En ese sentido, comentó que desde el martes comenzaron a dar de baja la actividad de varios trabajadores para que puedan acceder al seguro de desempleo.

El presidente de la Mesa del Pan también sostuvo que la reunión con el ministro será clave para levantar la ocupación de la casa central de la panadería instalada el pasado viernes por parte de los trabajadores. Echevarría señaló que en función de la respuesta a la posibilidad de un seguro de paro especial, la ocupación podría culminar el jueves.

Fachada de un local de la panadería y confitería La Vienesa. Foto: Francisco Flores/El País.

Otro de los actores fundamentales en estos asuntos es el Instituto Cuesta Duarte, sobre el que Echevarría comentó que la Mesa Coordinadora del Pan se encuentra trabajando en conjunto en un proyecto para la reubicación de trabajadores de La Vienesa en otras empresas del sector.

A propósito, resaltó el llamado de personal por parte de la empresa Bimbo en Uruguay a través de Pagnifique y Los Sorchantes, sobre la que consideró que se buscará reubicar a otros trabajadores afectados por el cierre de La Vienesa.

Por su parte, el propietario de la empresa, Alejandro Aguerre, había señalado a El País que si bien cerraron las ocho sucursales, no brindaría mayores detalles hasta esclarecer la situación.