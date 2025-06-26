Pit-Cnt responde a Confederación de Cámaras Empresariales y denuncia un "incumplimiento de normativa"

Redacción El País

Ante un escenario complejo a nivel laboral en el sector pesquero, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) había emitido un comunicado en el que expresa que el sindicato "incumple el convenio vigente hasta abril del 2027 con el aval de la central sindical" y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, apoyó la postura de los empresarios. Ahora, la central sindical Pit-Cnt respondió a estos dichos y denunció que "se ataca de modo absolutamente infundado el movimiento sindical".

La CCE sostiene que la medida de paro, "para el sector empleador es una señal muy grave que atenta contra la institucionalidad de las relaciones laborales de nuestro país". En respuesta, el Pit-Cnt dijo: "Esta caracterización es gravísima y una imagen país absolutamente negativa" Además agregó: "Cuando se hacen afirmaciones tan categóricas, lo mínimo exigible es la carga probatoria del caso y las evidencias concretas. La carencia de estos elementos hace que el pronunciamiento patronal sea tan infundado como irresponsable".

Sector pesquero

El Pit-Cnt entiende que existen "dos falacias" en el conflicto del sector de la pesca: "La primera es hablar de la existencia de una declaración del conflicto en un sector donde no hay medidas específicas ni concretas de paralización por parte de los trabajadores. Por otro lado, la central sindical sostiene que una segunda falacia está vinculada al incumplimiento del convenio colectivo. "Sobre el cierre unilateral de actividades por parte de los empresarios de la pesca, el incumplimiento de los dueños de los barcos de los permisos de pesca concedidos por el estado y los graves perjuicios generados sobre las familias trabajadoras por dicha medida, la Confederación guardó pronunciado y llamativo silencio", indicó el documento del Pit-Cnt.

Por otra parte, también denuncian un "incumplimiento a la normativa vigente en materia de limitación de la jornada de trabajo y el legítimo y necesario derecho al seguro".

Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Archivo El Pais

En referencia a la próxima ronda de negociación de Consejo de Salarios, el Pit-Cnt señaló: "rechazamos cualqueir intento de montar un escenario de conflictividad" y agregó que es necesario de "comience de manera enérgica un proceso de corrección del acumulado de problemas generados en los últimos cinco años.

El comunicado del Pit-Cnt también señala que el país necesita "urgentemente construir una estrategia de desarrollo nacional". "La construcción de ese rumbo debe tener como centro la generación de trabajos de calidad", concluye.