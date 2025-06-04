Empresas pesqueras denuncian problema en sector y prevén pérdidas millonarias porque barcos no pueden zarpar

Redacción El País

El sector pesquero se encuentra en pleno periodo de zafra y a pesar de que el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, señaló que se vive “un momento de relativa estabilidad”, en las últimas semanas se empezaron a gestar conflictos sindicales. Según señaló la CIPU en su cuenta de X (antes Twitter), el Sindicato Único de Trabajadores del Mar (Suntma) "nuevamente impidió el trabajo" debido a "motivos ajenos a los convenios vigentes firmados el año pasado y pretendiendo condiciones especiales por fuera de la normativa que regula su actividad". ¿Qué pasa en el sector?

El gerente de la empresa pesquera y socia de CIPU, Novabarca, Carlos Olivera, señaló a El País que existe un conflicto en toda la industria por falta de personal en guardias de timón, que es el período de descanso del capitán del barco. Según explicó, los trabajadores entienden que esta "no es una tarea inherente a la marinería" y agregó que con la falta de cobertura en las guardias, los barcos costeros no pueden zarpar.

Pesca en Uruguay. Álvaro Irazoqui.

El País consultó con dirigentes del Suntma, quienes rechazaron brindar declaraciones hasta no contar con un comunicado oficial de la situación y dialogar con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según Olivera, la detención de las actividades afecta a unos 33 barcos pesqueros costeros de una flota total de 54 barcos en toda la industria y entre cinco y seis empresas procesadoras. Este tipo de embarcaciones se tratan de una flota pequeña que suministra materia prima a las plantas y representan el 70% del total de barcos de la industria. Sin embargo, el gerente de Novabarca señaló que los barcos de altura -aquellos que procesan materia prima a bordo- continúan funcionando con normalidad.

Sector pesquero

El responsable de Novabarca también manifestó la preocupación de los trabajadores de la empresa que detienen sus actividades por al menos una semana. Olivera estimó que unos 200 marineros y un total de 2.000 trabajadores que incluyen el personal en las plantas estarían afectados por la medida.

"Vamos a tener que envíar a gente a seguro de paro", señaló Riva-Zucchelli a propósito de posibles medidas que tienen previstas plantear al MTSS para abordar la problemática y resaltó que la mayoría del personal son mujeres de familia.

"Hoy las plantas, sin pescado para procesar, están paradas y vacías", afirma la publicación de CIPU.

Ayer tras la asamblea del SUNTMA, las empresas convocaron a los trabajadores para retomar la actividad, pero lamentablemente el sindicato nuevamente impidió el trabajo, por motivos ajenos a los convenios vigentes firmados el año pasado y pretendiendo condiciones especiales por… — CIPU - Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) June 4, 2025

Por otra parte, el ejecutivo de Novabarca sostuvo que el detenimiento de las exportaciones durante una semana significarían pérdidas de entre US$ 5 millones y US$ 6 millones. En ese sentido, Olivera agregó que en el caso de Novabarca, la semana pasada se canceló un negocio que implicaba la exportación de unas 2.500 toneladas correspondientes a US$ 4,5 millones.

En referencia a las pérdidas del sector, el presidente de la CIPU señaló que en una semana se perdieron 1.500 toneladas y si el conflicto continúa tienen perspectivas de pérdidas por 6.000 toneladas por mes.

Diálogo con autoridades

Por su parte, el presidente de la CIPU señaló a El País que "no hay nada que negociar" con el sindicato debido a que las guardias de timón se realizan hace más de 50 años por parte del personal y se trata de una normativa establecida en el Código de Comercio. Por este motivo, calificó de "absurda" la problemática que está atravesando el sector.

Además, agregó que las 11 empresas que conforman el sector están asociadas a la cámara y sostuvo que la semana pasada se mantuvieron reuniones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que estuvieron enfocadas en otros temas.

Red captura peces en el río. Foto: AFP.

Riva-Zucchelli señaló que el lunes se dialogó con el MTSS y tienen previsto concretar un nuevo encuentro mañana. Mientras que hoy se tuvieron reuniones con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y con la Administración Nacional de Puertos (ANP), las que catalogó como "positivas".

Por otra parte, agregó que durante las próximas semanas mantendrán diálogo con Ancap a proposito de las prospecciones sísmicas: una serie de estudios para evaluar la posible presencia de petróleo en el mar.