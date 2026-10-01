Renovación anticipada de préstamos BPS para jubilados en octubre 2026: fechas y cómo hacer el trámite

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció la habilitación de la renovación anticipada de préstamos para jubilados y pensionistas durante el mes de octubre de 2026.

Según explica el organismo en un comunicado en su sitio web, este beneficio estará habilitado desde el jueves 1 de octubre hasta el sábado 31 de octubre de 2026.

Esta renovación tan solo podrá ser realizada una vez al año, y deberá ser ejecutada exclusivamente a través de un servicio en línea disponible en la web del BPS. Según se indica, dentro de la categoría de "Gestionar mis préstamos" , esta opción estará habilitada exclusivamente para aquellos usuarios que actualmente tengan la oportunidad de solicitar préstamos a través de este medio.

Fachada sobre la calle Colonia del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Quiénes pueden acceder a la renovación anticipada del BPS

Aquellos usuarios que quieran utilizar la renovación anticipada de préstamos del BPS durante el mes de octubre de 2026 deberán contar, como mínimo, con el pago de la primera cuota del préstamo vigente.

La renovación se realizará tras la cancelación del préstamo anterior, y la realización del ahora solicitado, según explica el comunicado. A su vez, el saldo que quede pendiente del préstamo inicial, se integrará al nuevo. Sin embargo, el monto total puede variar teniendo en cuenta las nuevas condiciones acordadas.

Además del pago de la cuota, el organismo establece que, para realizar el trámite en línea, el usuario registrado en Usuario personal BPS debe tener una cuenta con al menos 7 días de antigüedad desde su creación. Este mismo plazo se exige para quienes necesiten resetear la contraseña de su usuario.

Conjunto de billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cuál es el objetivo del BPS en las renovaciones anticipadas para jubilados

Este beneficio forma parte de una serie de medidas realizadas por el organismo con el objetivo de mejorar las vías de acceso a un crédito y las condiciones de financiamiento para los usuarios. Además, se argumenta que estas facilidades permiten contribuir a mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionistas que necesiten acceder a un préstamo.