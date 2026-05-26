Qué documentos presentar ante DGI para realizar la declaración jurada del IASS 2026 con atención personalizada

La Dirección General Impositiva (DGI) ya abrió el período de atención personalizada para los contribuyentes que lo necesiten en esta campaña de IASS 2026, que deben presentarse con los documentos solicitados para realizar la gestión.

A través de la página web de la DGI, los contribuyentes pueden agendar su turno tanto para recibir atención personalizada presencial o telefónica. Los pasos para agendar la cita se detallan en la propia página web de la DGI.

Los documentos necesarios para recibir asistencia de DGI por IASS

La DGI advierte que, en el día en el que cada persona tenga su cita para recibir asesoramiento personalizado, es importante contar algunos documentos específicos.

Qué documentos necesita al momento de ser asistido por DGI para IASS:

Identificación del contribuyente: cédula de identidad original del titular de las rentas, si concurre en forma presencial.

Si concurre un tercero a realizar el trámite en forma presencial, debe exhibir adicionalmente su cédula de identidad.

En caso de ser arrendatario, para considerar el crédito fiscal por arrendamiento se debe proporcionar:

Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

Suma del arrendamiento efectivamente pagado en el período enero-diciembre de 2025.

Datos de identidad del arrendador:

Nombre y apellido. Cédula de identidad, número de identificación extranjero ( NIE ) o número de RUC . Domicilio.

Datos del inmueble arrendado:

Departamento. Localidad. Número de padrón. Unidad correspondiente.



En este enlace se pueden ver todos los documentos e información necesarios para el trámite de IASS.

¿Cómo agendar una cita de atención personalizada con DGI?

De acuerdo con la información disponible en la página web de DGI, cada contribuyente se puede agendar para la atención personalizada vía web, por teléfono o vía WhatsApp. Es importante tener en cuenta que esta asistencia se brinda exclusivamente con agenda previa, para trabajadores dependientes, jubilados, pensionistas y quienes obtengan rentas de capital.

Se debe seguir estos pasos para agendar una cita:

Contactarse por medio de uno de estos canales: vía web, por WhatsApp al 098134400, o llamando al 151 desde Montevideo y 2151 desde el interior, en el horario entre las 9:30 y 15:30 horas. Seleccionar qué modalidad de cita requiere: presencial o telefónica, como también la fecha y hora deseadas.

La atención presencial se realiza en las oficinas de DGI en todo el país. Tan solo deberá seleccionar una fecha y hora para asistir. Para la atención telefónica, un asesor llamará al contribuyente a su número telefónico registrado a la hora y fecha seleccionada.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

Cuándo cobro mi devolución por IASS 2026

También comenzó el período de devoluciones establecido por la DGI para los contribuyentes que reciban sus devoluciones a través de sus cuentas bancarias o mediante redes de cobranza.

Es importante recordar que el plazo para presentar la declaración jurada ante la DGI ya está abierto y finalizará el 31 de agosto de 2026

Para más consultas acerca de la campaña IASS 2026, se puede visitar el sitio web oficial de la DGI a través de este enlace.