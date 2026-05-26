Devoluciones IRPF 2026: DGI confirmó cuándo comenzarán a cobrar los contribuyentes en esta campaña

La Dirección General Impositiva (DGI) emitió un comunicado acerca de las devoluciones por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en esta campaña 2026, correspondiente al ejercicio 2025, y confirmó cuándo podrán comenzar a cobrar los contribuyentes.

El anuncio de la entidad fiscal se realizó con el propósito de aclarar que las devoluciones todavía no están disponibles, y que recientemente se han detectado correos fraudulentos intentando estafar a los contribuyentes.

Cuándo se comenzarán a cobrar las devoluciones por IRPF

En las fechas previas al inicio de la campaña IRPF 2026, la DGI emitió un aviso a los contribuyentes: "Se han detectado situaciones de envío de correos electrónicos en los que se comunica falsamente la existencia de una devolución de IRPF en efectivo para cobrar", señaló la DGI, agregando que "con esa excusa, se solicita 'confirmar datos bancarios'".

DGI confirmó que se prevé que las devoluciones correspondientes al año 2025 se comiencen a pagar a partir del mes de junio 2026.

"Se recomienda verificar siempre que el dominio de la casilla de correo desde la que se recibe el mensaje coincida exactamente con la entidad a la que dicen representar", agregó DGI. "En caso de recibir una comunicación de este tipo, no se debe brindar información personal ni realizar pagos, y corresponde efectuar la denuncia policial correspondiente".

Pagos de DGI en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cómo saber si me corresponde una devolución

Para consultar el monto y el estado de la devolución, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". Para acceder, es necesario contar con identidad digital, detalló la DGI.

Otra manera de consultar es a través del WhatsApp al 098 134 400.

Si de una declaración jurada surgen observaciones por parte de DGI, se podrán observar en esa consulta y se puede iniciar el trámite para solucionarlo a través de este enlace.

En todos los casos se informará por SMS al celular registrado por el contribuyente si la devolución se encuentra disponible para cobrar o si presenta observaciones que surjan de los controles, agrega la DGI.

Fachada del edificio sede de la Dirección General Impositiva (DGI). Estefania Leal/Archivo El Pais

Haciendo clic en el enlace a continuación se puede averiguar quiénes pueden cobrar una devolución por IRPF 2026, cómo averiguar y dónde se puede recibir el pago de la DGI.