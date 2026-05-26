Cuenta regresiva de BPS: últimos días para agendarse al trámite de reconocimiento de años trabajados

El Banco de Previsión Social (BPS) advirtió que se aproxima el vencimiento del plazo que tienen ciertos trabajadores para agendarse al trámite que les reconoce los años trabajados antes de una fecha puntual en sus futuras jubilaciones.

En este caso, la fecha límite aplica para un grupo de personas que hayan tenido actividad laboral antes del mes de abril de 1996, dependiendo de su edad. Si estas personas no se agendan a tiempo, pueden quedarse sin sumar años de servicio a sus jubilaciones.

¿Hasta cuándo se puede agendar para el reconocimiento de años trabajados de BPS?

El organismo estatal confirmó que las personas comprendidas tienen hasta el domingo 31 de mayo de 2026 para agendarse a este trámite.

Quiénes deben agendarse con BPS

Las personas que deben agendarse antes de la fecha del vencimiento del plazo son todas aquellas que:



Residen en Uruguay

Nacieron hasta el 1° de junio de 1963, inclusive

Prestaron servicios como trabajadores antes del 1º de abril de 1996 y que esos años de trabajo no estén reconocidos por BPS en su historia laboral

El organismo estatal marcó un plazo distinto para personas que residen en el exterior, quienes tienen hasta el 31 de mayo de 2028 para realizar esta gestión.

Las personas que tienen actividades con bonificación pueden agendarse para hacer el trámite antes del plazo que les correspondería, siempre y cuando estén por alcanzar los años de edad y trabajo para jubilarse, informa BPS. Las personas que perciben una pensión por vejez o invalidez también pueden hacer el trámite antes del plazo.

Gente pasando por en frente al edificio sede de BPS. Estefania Leal/Archivo El Pais

Cómo agendarse para este trámite

Las personas comprendidas deberán agendarse en la página de BPS, bajo la opción "Reconocimiento de años trabajados". Si ya se agendaron para este trámite o gestionaron la solicitud de jubilación, que incluye el reconocimiento, solo deben esperar a la fecha de su reserva de agenda, según la página web de BPS.

Para realizar la gestión, debe presentarse el titular o apoderado registrado en BPS con:

Cédula de identidad vigente.

Declaración de períodos trabajados completa.

Para verificar sus años de trabajo registrados, puede ingresar en Consultar Vida Laboral, según BPS.

Para más información, BPS ofrece los siguientes canales de consultas:

Teléfono: 0800 1997, opción 4

WhatsApp: 098 00 1997

Asistente en línea (se debe ingresar con un Usuario Gub.uy)

Futuras fechas de vencimiento para agendarse al reconocimiento de años trabajados

BPS agregó que para los otros casos, según la edad de los trabajadores, hay diferentes plazos para hacerlo en una etapa posterior. A continuación se pueden encontrar las fechas de vencimiento por edad:

Fecha de nacimiento Inicio del plazo para reconocimiento Final del plazo para reconocimiento Hasta el 1° de junio de 1963, inclusive 1° de junio de 2023 31 de mayo de 2026

Entre el 2 de junio de 1963 y el 1° de junio de 1968

1° de junio de 2025 31 de mayo de 2027

Entre el 2 de junio de 1968 y el 1° de junio de 1973 1° de junio de 2027 31 de mayo de 2029 Desde el 2 de junio de 1973, inclusive 1° de junio de 2029 31 de mayo de 2031

Los plazos para las solicitudes de reconocimiento de años trabajados para personas residentes en el exterior se amplían por dos años en cada franja. Esas personas pueden acceder al trámite a través de este enlace.