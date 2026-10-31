¿Por qué nos cuesta ahorrar? Los errores más comunes de los uruguayos según especialistas y cómo lograr que crezca tu plata

Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro: un concepto que para los uruguayos suele ser un poco difícil de abordar ya que existe la falsa creencia de que implica grandes montos y puede ser complicado. Sin embargo, en esta edición de Finanzas de Bolsillo vamos a analizar algunos errores comunes que las personas tienden a cometer a la hora de ahorrar, cuáles son las claves para mantener ese ahorro y cómo invertirlo posteriormente.

El ahorro es la parte de los ingresos disponibles que una persona o familia decide no gastar de forma inmediata y la guarda para utilizarla en el futuro. Implica postergar el consumo inmediato a cambio de obtener beneficios, cumplir metas o tener respaldo más adelante. El monto puede destinarse a corto plazo (emergencias o un viaje) o a largo plazo (comprar una vivienda, la jubilación u otros objetivos).

Sin embargo, expertos recomiendan no dejar el dinero “quieto” en una caja de ahorros, y en su lugar, invertirlo para movilizar esa plata y hacer crecer la cifra ahorrada. Si bien se suele pensar que es necesario contar con grandes montos, comenzar ese camino es más sencillo de lo que creemos.

Los errores más comunes

El asesor financiero de Gletir Corredor de Bolsa, Gastón Beker, señaló a El País que uno de los errores más frecuentes a la hora de ahorrar es una mayor predisposición al consumo. En ese sentido, explicó que luego de pagar los gastos de cada mes (como puede ser alquiler, luz, agua o comida) los uruguayos solemos gastar el monto sobrante “cuando la ecuación tendría que ser al revés”. “Si nosotros generamos ese hábito, vamos a lograr tener mayor capacidad de ahorro sin resignar a nuestro estilo de vida”, dijo.

Por su parte, el asesor financiero de Balanz Uruguay, Alan Babic, resaltó la importancia de tener un objetivo a la hora de ahorrar, lo que nos ayudará con la motivación para alcanzar el monto y conseguir un correcto asesoramiento. “El asesor va a ayudar a responder preguntas previas a la inversión”, sostuvo y agregó que estos ayudan a armar un presupuesto, fijar plazos para invertir y guiarnos en nuestros ingresos y egresos.

La líder de Inversiones en Banca Minorista de Banco Itaú, Alejandra Olivera, sostuvo que una de las claves del ahorro es “entender en qué se nos va la plata”. “Hay un cambio de lógica que ayuda muchísimo: no ahorrar lo que sobra a fin de mes, sino separar una parte apenas cobramos. Cuando lo hacemos de esa manera, el ahorro deja de depender de si a fin de mes quedó algo y empieza a convertirse en un hábito”, dijo y coincidió en la importancia de fijarse objetivos para ahorrar.

Las diferencias entre generaciones

Beker indicó a El País que uno de los errores más frecuentes entre las generaciones y su vínculo con el ahorro es que los jóvenes cuentan con otro nivel de dependencia y mayor consumo. Beker sostuvo que los mayores suelen tener otros gastos y responsabilidades en las que priorizan el dinero a diferencia de los jóvenes.

Además, agregó que existe una falsa creencia entre los jóvenes por lo que consumen en las redes sociales y es que piensan que las inversiones “los van a hacer ricos de la noche a la mañana”.

Sin embargo, aseguró que la gente mayor suele tener una mirada un poco más conservadora. “Nosotros tenemos (la costumbre) como que el dólar es la moneda de referencia, que es una realidad (...) pero más allá de eso, tenemos que empezar a ver las inversiones como un todo”, dijo y resaltó la importancia de diversificar las monedas de nuestro portafolio financiero.

Ahorros. Foto: Archivo El País.

En ese sentido, Babic resaltó la importancia de reconocer el ciclo y la etapa de vida en la que se encuentran las personas ya que es distinto asesorar a un joven en sus primeras etapas laborales y a una persona mayor cercana a la jubilación. “Los jóvenes tienen espacio para asumir más riesgo”, indicó.

En cuanto al uso de la tecnología, el asesor de Balanz defendió que si bien existe una mayor exposición a sufrir estafas, señaló que también se observa un cambio de tendencia en el conocimiento y acercamiento a las finanzas por la cantidad de información. También coincidió en que existe una tendencia histórica de que los uruguayos son conservadores ya que pensaban que invertir era “algo lejano”, aunque resaltó que el perfil está cambiando gracias al crecimiento y el papel de la educación financiera.

Mover el dinero

Para invertir no hacen falta altos montos de ahorro, solamente un correcto asesoramiento y voluntad de hacerlo. Los expertos coincidieron en que uno de los errores más comunes es “esperar al momento perfecto” para introducirse en el mundo de las inversiones. De hecho, esto puede derivar en grandes fracasos sin antes analizar las opciones de inversión.

Beker recordó un estudio realizado por la empresa estadounidense de gestión de activos, Fidelity, que indicó que el 90% de las personas que no invierten lo hacen por falta de conocimiento y por la espera del “momento perfecto”.

El asesor de Balanz resaltó la importancia del asesoramiento, el acceso a la información y la educación financiera. “Antes (invertir) era para unos pocos porque faltaba información”, dijo y agregó que los conceptos de macroeconomía “son temas que nos conciernen a todos los uruguayos”.

La líder de Itaú señaló que primero es importante fijarse un objetivo para luego analizar el producto. “Si estoy armando un fondo para usar dentro de pocos meses, probablemente priorice liquidez y bajo riesgo. Si estoy ahorrando para un objetivo dentro de muchos años, puedo tener más margen para diversificar y asumir ciertas variaciones en el camino”, dijo.

El camino del ahorro puede parecer engorroso al principio aunque está vinculado a la voluntad, donde comenzar puede costar un poco más. Para que sea un hábito más fácil de adquirir, los bancos ofrecen una serie de alternativas para comenzar a ahorrar y que esos ahorros se puedan convertir en inversiones.

“Hoy gracias a la tecnología, esto cambió significativamente. Podemos acceder a los mercados financieros internacionales o hasta locales con mínimos muy bajos, barrera de entrada muy baja”, indicó Beker.

Las alternativas más usadas

Gletir cuenta con el fondo Centenario que incluye dos opciones de fondos en dólares, uno en pesos y otro en Unidades Indexadas (UI). “Todos estos productos son de alta liquidez que justamente sirven por si tenemos pesos ociosos o dólares ociosos en una cuenta de banco y no sabemos qué hacer”, explicó.

ahorros. Foto: Freepik.

Por su parte, Balanz ofrece BLZ: un fondo común de inversión de corto plazo en pesos uruguayos con liquidez diaria. Esta es una opción para invertir en instrumentos de muy bajo riesgo, lo que lo convierte en una alternativa confiable para inversores que buscan estabilidad en mercados cambiantes.

Por su parte, Itaú ofrece depósitos a plazo fijo en pesos y dólares, certificados de depósito, Letras de Regulación Monetaria y fondos de inversión administrados por Itaú Asset Management. Para quienes buscan diversificar, también cuenta con alternativas de inversión internacional, incluyendo fondos que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

“Una opción que ha acercado a muchas personas al mundo de las inversiones es el Fondo Itaú Liquidez Pesos. Con $10.000 ya se puede empezar a hacer rendir los pesos, de manera muy sencilla desde la App de Itaú. Además, si la persona necesita utilizar todo o parte de ese dinero, puede solicitar el rescate y tenerlo disponible en su cuenta en 24 horas”, señaló Olivera como una de las principales alternativas del banco.